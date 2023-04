Uns 300 mossos d'esquadra es concentren a la plaça Sant Jaume de Barcelona @ep

Uns 300 mossos d'esquadra s'han concentrat aquest miércols a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores salarials i reduir la jornada laboral, i han desplegat una pancarta davant la Generalitat amb el lema 'És hora de cobrar' .

El manifest de SME, Sicme, Fepol, MosSOS, CCOO, Sap-Fepol, Seime i AfitCME reclama que la taula de negociació que el Govern té des del febrer del 2022 amb els sindicats del cos prioritzi retribucions i compensar econòmicament la disponibilitat i la feina en dies festius”.

Afirma que “el cos no està disposat a concedir que per més temps les necessitats del servei prevalguin sobre les necessitats individuals o familiars” i demana reconèixer i retribuir de manera extraordinària la disponibilitat.

Afegeix que altres col·lectius professionals de la Generalitat han millorat les seves condicions laborals, fet que "ha incrementat el greuge comparatiu" dels mossos, i han demanat accelerar el procés de negociació amb el Govern.

"ACORDS QUE NO S'HAN COMPLERT"



El portaveu de Sap-Fepol, Toni Castejón, ha lamentat en unes declaracions als periodistes que "no s'ha compensat mai" l'entrega i la disponibilitat dels membres del cos en les necessitats especials del servei.

"Tenim acords que no s'han complert des del 2008, tenim companys que tenen 2.000 hores acumulades per necessitats del servei que no se'ls poden donar ni pagar", i ha afegit que desconfien de la negociació amb el Govern, per la qual cosa cosa ha reclamat proves que hi haurà canvis.

Ha reclamat equiparar-se a altres cossos d'emergències i ha dit: "Sempre que hem hagut de donar aquest plus, amb atemptats o qualsevol història, hem estat aquí. Toca que d'una vegada és respecti i es posi sobre la taula alguna cosa que de veritat és un greuge comparatiu amb altres cossos especials de la Generalitat”.