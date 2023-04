Recurs UNSPLASH

Aquests dies a Espanya ens incloem immersos en la polèmica que ha generat Ana Obregón , convertint-se en mare a través del mètode de gestació subrogada d'una nena que en realitat és filla del seu fill difunt –o el que sigui que hagi fet-. Tot i això, l'actriu no és l'única que ha recorregut a aquest mètode i que l'ha acabat embolicant.

La gestació subrogada és un tema controvertit que ha generat molts debats i polèmiques a tot el món. Tot i que la pràctica és legal en alguns països, encara n'hi ha molts que la consideren immoral i perillosa. Al llarg dels anys, hi ha hagut diversos escàndols relacionats amb la gestació subrogada que han augmentat la preocupació i l'escepticisme sobre la pràctica. En aquest article, s'analitzaran alguns dels escàndols més grans relacionats amb la gestació subrogada.

1. El cas de la mare subrogada de Baby M

El 1986, el cas de "Baby M" va sacsejar el món i va provocar un gran debat sobre la gestació subrogada. Una dona anomenada Mary Beth Whitehead es va oferir a ser mare subrogada per a una parella de Nova Jersey. Però després de donar a llum, Mary Beth va decidir que es volia quedar amb el nadó i va trencar el contracte que havia signat amb la parella. El cas va anar als tribunals i finalment es va decidir que la parella tenia dret a la custòdia del nadó, però la mare subrogada va rebre drets de visita. El cas esdevingué un exemple dels problemes que poden sorgir quan es tracta d'acords de gestació subrogada.

2. L'escàndol de la "fàbrica de nadons" a Tailàndia

El 2014, es va descobrir que una clínica de fertilitat a Tailàndia estava operant una "fàbrica de nadons" en què dones pobres eren contractades per portar nadons de parelles de tot el món. La clínica va ser tancada i es va descobrir que moltes de les dones subrogades no havien rebut una atenció mèdica adequada i que se les havia obligat a viure en condicions insalubres. A més, algunes parelles havien pagat grans sumes de diners per nadons que mai no van rebre.

3. El cas de la "mare subrogada de Grècia"

El 2014, una dona ucraïnesa anomenada Gennadiia i el seu marit van ser contractats per una parella grega per ser mare subrogada. Però després de donar a llum, la parella grega es va negar a pagar la mare subrogada i es va endur el nadó a casa sense permís. Gennadiia va recórrer als tribunals per recuperar el seu fill i després de diversos anys de batalla legal, finalment ho va aconseguir.

4. El cas de la mare subrogada de Baby Gammy

El 2014, un cas a Tailàndia va cridar latenció de tot el món. Una parella australiana havia contractat una mare subrogada tailandesa per portar els seus bessons. Després del naixement, la parella es va emportar un dels nadons, però va deixar enrere el seu germà, que tenia síndrome de Down. La mare subrogada, Pattaramon Chanbua, es va fer càrrec del nadó i ho va anomenar "Gammy". La parella australiana es va negar a pagar per l'atenció mèdica del nadó, cosa que va portar a una campanya en línia per recaptar fons per al tractament. El cas va provocar un gran debat sobre l'ètica de la gestació subrogada i el tractament dels nadons nascuts així.

5. El cas de la parella espanyola a l'Índia

L'any 2008, una parella espanyola contractada els serveis d'una clínica de gestació subrogada a l'Índia. Després del naixement del nadó, la parella es va trobar amb problemes legals pel fet que la mare substituta no havia donat el seu consentiment per lliurar al nadó a la parella espanyola. La mare substituta va afirmar que la clínica l'havia enganyat i que mai no havia entès completament els termes de l'acord de gestació subrogada. Aquest cas va generar una gran quantitat d'atenció i va portar l'Índia a prohibir la gestació subrogada comercial per a parelles estrangeres el 2015.