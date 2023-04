Un incendi forestal. Foto: UGT Catalunya

La situació de sequera que viu Catalunya afecta tots els sectors de la població i, amb les temperatures actuals, fa que el risc d'incendis forestals augmenti de forma exponencial. Per això, els Agents Rurals, un dels cossos que depenen de la Conselleria d’Interior, han publicat una sèrie de consells per a aquestes persones, apuntant que l’autoprotecció és clau en els grups d’habitatges d’aquestes urbanitzacions, però també en les zones més aïllades i en nuclis de cases situades en zones rurals.



Els Agents Rurals apunten que "a la Mediterrània, els incendis forestals formen part de la realitat del bosc; d'incendis forestals sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà". A més, apunten que "a causa dels canvis en la gestió de les activitats, augmenta l'abandonament de conreus i pastures, incrementant-se la quantitat i continuïtat de la massa forestal".



El cos apunta que el 80% dels incendis forestals són "causats per la mà de l’home" i apunten "negligències en la seva activitat" com la causa principal de l’origen d’aquests incendis. Precisament per això, reclamen que "cal que tots siguem responsables en les nostres actuacions dins i fora dels terrenys forestals".

FACTORS D’AFECTACIÓ

La meteorologia, la topografia del terreny, la presència de material combustible i altres condicions són els factors que els Agents Rurals senyalen com els principals factors d’afectació dels incendis.



La propagació, doncs, pot ser causada pel contacte directe de les flames amb elements combustibles, per la calor o per focus secundaris.

QUÈ CAL FER A LES CASES I JARDINS?

Les preguntes que cal fer-se, doncs, és quines mesures d’autoprotecció cal seguir varia en funció de les característiques del lloc de residència.



Per exemple, en el cas de cases amb jardí, alguns dels consells que cal seguir és que al voltant de la façana hi hagi una franja lliure de vegetació i de restes vegetals de, com a mínim, 2 metres.



De la mateixa manera, al jardí cal que entre arbre i arbre hi hagi una distància de 6 metres (que recomanen que sigui encara més gran en aquells casos que el terreny estigui en pendent). A més, els Agents Rurals consideren clau evitar que les capçades dels arbres es toquin.



Altres aspectes que cal considerar i dur a terme són netejar la teulada de fulles seques, branques i restes de matèria orgànica que podrien inflamar-se, tenir una mànega de reg que pugui envoltar el domicili i tenir la xemeneia, si la casa en té, protegida.

PROTECCIÓ ALS CARRERS

Més enllà de les immediacions dels domicilis, també cal tenir cura dels espais que hi ha a la via pública, els carrers. Els Agents Rurals apunten que “han d’estar senyalitzats a cada encreuament i que han d’estar ben marcats els que no tenen sortida”.



Igualment, el cos diu que la urbanització ha d’estar equipada amb una xarxa d’hidrants apta per a l’extinció d’incendis, que cal garantir sempre que els cotxes estiguin aparcats de forma que puguin accedir els vehicles de socors (Bombers) i que els arbres que hi hagi a la via pública no han d’envair les parcel·les i han d’estar podats fins als 3,5 metres d’alçada perquè hi puguin passar els vehicles de Bombers.

URBANITZACIONS I CASES AÏLLADES



Per últim, el cos apunta que en el cas de les urbanitzacions i els habitatges aïllats cal tenir una especial cura.

Les seves vies d’accés han de contemplar recorreguts perquè puguin passar els bombers i també es pugui evacuar els veïns. Sempre que sigui possible, hi hauria d’haver 2 vies públiques diferents, una d’accés i una altra de sortida, cadascuna amb un mínim de 3 metres d’amplada útil.

En cas que només hi hagi un vial, hauria de tenir una amplada mínima de 5 metres, més els vorals. Tant els vials d'accés com les cunetes s’han de mantenir nets de vegetació seca.

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

A més, els Agents Rurals apunten que és obligatori que les urbanitzacions i aquests nuclis de població situats en terrenys forestals (o en la franja de 500 metres que els envolta) han de tenir un pla d'autoprotecció.

Es tracta d'un document que preveu les emergències que es poden produir com a conseqüència de la pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc. També deixa clara quina és l'estratègia més adequada per a la urbanització: punts de confinament, evacuació, punts de reunió...

Els plans d’autoprotecció s’han de fonamentar en una anàlisi de risc i l’han d’incloure. A més, han d’establir, juntament amb els riscos generats per la mateixa activitat, la relació de coordinació amb els plans territorials, especials i específics que els afectin. El pla pot ser propi, però podria formar part d'un pla civil del municipi.

Pots consultar la resta de recomanacions dels Agents Rurals en aquest document.