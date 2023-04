Teletreball / Arxiu

L' Estudi de l'evolució dels trastorns mentals i del coportament , realitzat per la mútua col·laboradora de la Seguretat Social Fremap i publicat el 2022, revela que els trastorns mentals van ser responsables del 15% del total dels dies de baixa laboral el 2021. A més , entre el 2015 i el 2021, els processos d'incapacitat temporal per aquests trastorns van augmentar un 17,36%, arribant a un 31% en menors de 35 anys. Fremap també destaca que a la Comunitat de Madrid, els problemes de salut mental ocupen ja el segon lloc com a causa de baixa laboral.

L'increment de trastorns mentals com l' estrès, l'ansietat i la depressió a nivell laboral és evident. Un dels motius que més impulsen aquest quadre clínic és la precarietat, tal com s'ha demostrat en diversos estudis. A més, actualment ens enfrontem a més més tasques, més exigències i menys control, cosa que genera un ambient més agressiu en el lloc de treball. Per aquesta raó, els treballadors que atenen tercers, com els del sector de la sanitat, els bancs, els serveis socials o els serveis de transport, són més propensos a patir problemes de salut mental.

A més, si les necessitats bàsiques dels empleats no estan cobertes, si els salaris són baixos i hi ha precarietat, es pot convertir en una causa determinant de problemes d'estrès, ansietat i depressió al lloc de treball. Altres causes poden ser també el teletreball i la competitivitat . D'una banda, el teletreball té molts beneficis, però també disminueix les relacions socials, augmenta l'aïllament professional i dificulta la separació de la vida laboral del personal. La competitivitat és un altre factor que contribueix a desequilibrar els treballadors.