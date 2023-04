Cuit / @EP

El Banc d'Aliments va registrar el 2022 una baixada "notòria" quant a recollida d'aliments, respecte al 2021, tal com ha explicat al Senat el president de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) , Pedro Miguel Llorca, qui ha explicat que l'any passat es van recollir uns 151.600 quilos, davant dels 172.900 recaptats el 2021.

Durant la seva intervenció a la Comissió de Drets Socials de la Cambra alta , Llorca ha explicat que aquesta situació ha provocat una caiguda en el repartiment de quilos d'aliment per persona, que ha passat de 128 quilos per persona a l'any a 122. “Aquest és un dels problemes que ens hem trobat”, ha lamentat.

El 2022 FESBAL s'ha enfrontat a més, a "un creixement dels nens" entre els seus usuaris, encara que també "una disminució dels lactants".

Per contra el president de FESBAL, ha celebrat que al voluntariat "hi ha hagut un repunt favorable" després de la pandèmia del Covid-19 i també l'aportació de l'entitat contra el malbaratament alimentari, ja que tal com ha assenyalat Llorca, el 2022 , el 43% dels aliments que van distribuir provenien d'excedents.

En aquest sentit, ha destacat que s'ha recuperat un 29% en el cas de la producció d'hortalisses , un 13% de la indústria o un 30% a les grans cadenes.

De la mateixa manera, ha destacat la feina de FESBAL durant la seva campanya 'La Gran Recollida' que l'any passat portava com a lema 'Menjar no pot ser un luxe' i que va aconseguir 24,9 milions d'euros