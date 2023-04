La Ministra de Justícia, Pilar Llop / @EP

La Ministra de Justícia , Pilar Llop, ha criticat aquest dijous la gestació subrogada i ha recordat que és “una pràctica que no està permesa a Espanya. “Les dones no som un producte més de consum i menys els nens”, ha assegurat la ministra en ser preguntada per la decisió d'Ana Obregón de recórrer a aquest procés als Estats Units per tenir una néta.

La titular de Justícia, en una entrevista a Onda Cero, ha recordat la Sentència del Suprem relativa a la maternitat per subrogació i ha justificat el procediment adoptat a Espanya per inscriure els menors nascuts a països on és legal el procés.

Per a Llop és "impressionant" l'argumentació del Tribunal Suprem en què diu "que aquest tipus de pràctiques atempten greument contra els drets més fonamentals no només de la dona que gesta, sinó del menor, perquè els cosifica", ha explicat la ministra, qui ha recordat, a més, que també les Nacions Unides ho "condemna".

Pel que fa al procediment d'inscripció dels nens, ha recordat que "Espanya té una solució que és mirar sempre per l'interès del menor". "Hi ha països que troben una solució que és lliurar-los a institucions públiques, però jo crec que és molt cruel", ha reconegut la ministra.

Per això, considera que l'opció adoptada a Espanya, sempre que el procediment al país on s'hagi realitzat la gestació hagi estat legal, és "una solució vàlida", tot i que ha insistit que el Tribunal Suprem estima que "és una greu vulneració dels drets fonamentals". "No es pot comerciar amb els cossos de les persones" , ha conclòs Llop.