Arxiu - Bandera vermella a causa del temporal a la platja de la Barceloneta, a 17 de gener de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya) - Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

Catalunya i set comunitats autònomes més tindran aquest dijous avisos per risc (groc) o risc important (taronja) de vent, nevades o fenòmens costaners, motivats per la borrasca Noa, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que espera precipitacions en el terç nord i un descens tèrmic notable en bona part de la geografia excepte a les regions mediterrànies, on fins i tot pujaran.

Les nevades deixaran més de cinc centímetres de neu a partir de 1.000 metres a les províncies d'Osca, Lleida i Navarra, que tindran avís groc.

A més, el risc per vents de fins a 80 quilòmetres per hora afectarà les províncies d'Osca, Saragossa, Barcelona, Lleida i Tarragona.

Per la seva banda, els fenòmens costaners motivaran l'avís de risc important (taronja) a Cantàbria, Biscaia i Guipúscoa i avís groc a Pontevedra, La Corunya, Lugo, Astúries, Almeria ia les illes Balears.

Així mateix, les Canàries també tindrà avís groc per vents de fins a 75 quilòmetres per hora i per fenòmens costaners a totes les seves illes excepte a Lanzarote i Fuerteventura.

Aquest dijous, l'AEMET espera que a primeres hores hi hagi certa inestabilitat a les Balears, que tindrà intervals ennuvolats i xàfecs probables, però després quedaran els cels poc ennuvolats o amb núvols alts.

A més, a l'extrem nord peninsular també s'esperen cels ennuvolats, amb pluges i xàfecs ocasionals, que s'aniran desplaçant d'oest a aquest al llarg del dia, podent ser una mica més intensos, persistents i amb tempestes al litoral oriental del Cantàbric i nord de Navarra.

També podran produir-se algunes tempestes a la tarda a l'extrem nord-est de Catalunya ia la resta de la meitat nord peninsular predominaran els intervals ennuvolats mentre que a la meitat sud predominaran els cels poc ennuvolats o amb núvols alts al sud.

Pel que fa a les Canàries, l'AEMET pronostica intervals de núvols baixos al nord de l'arxipèlag.

Les nevades apareixeran a partir de 800 a 1.000 metres als Pirineus encara que al llarg del dia la cota pujarà a 900-1.200 metres; a la serralada Cantàbrica, pujarà des d'uns 1.000 metres al principi fins als 1.400 metres al final de la jornada.

Tampoc descarta, un dia més, la calima a les Canàries, encara que serà més probable al sud i tendirà a remetre. També espera algunes boires o estrats baixos matinals a zones de muntanya del nord peninsular.

Les temperatures màximes baixaran a tot el país i ho faran de forma més acusada a la meitat oriental ia les Balears, on el descens pot fins i tot ser notable. Les mínimes baixaran a la major part de la Península, amb gelades febles a les muntanyes del centre i nord peninsular i àrees properes, més intenses als Pirineus.

Finalment, els vents bufaran de l'oest i nord-oest, forts o amb intervals forts a l'àrea cantàbrica, sota Ebre i al Mediterrani. A les Canàries predominaran els alisis amb intervals d'intensitat forta.