Un jove israelià de 16 anys va patir un col · lapse pulmonar i es troba en estat greu després de fumar amb una cigarreta electrònica . La Societat de Càncer d'Israel (ICA), l'Associació de Metges de Salut Pública i la Societat Mèdica per a la Prevenció i el Deixar de Fumar han desitjat a l'adolescent una recuperació ràpida i van assenyalar que l'ús de cigarretes electròniques s'està estenent entre nens i joves en què els pares han de saber sobre el perill que poden causar als seus fills.

Les agències de salut usen l'incident per descoratjar el tabaquisme



“Les cigarretes electròniques són un producte perillós i addictiu. Cada setmana s'acumula més evidència científica sobre la relació entre les cigarretes electròniques i els riscos significatius per a la salut, especialment entre els adolescents que són particularment vulnerables, ja que el cervell continua desenvolupant-se fins a almenys els 25 anys. És un producte relativament nou, per la qual cosa tots els danys a la salut encara no s'han revelat”, va dir l'ICA, “però ja sabem que l'ús de cigarretes electròniques augmenta el risc de trastorns d'atenció i concentració, mals de cap, migranyes, impulsivitat, desequilibri emocional, depressió i ansietat, així com asma en adolescents i impotència i envelliment prematur del cervell en adults.

S'ha trobat un enllaç entre les cigarretes electròniques i els atacs cardíacs, els vessaments cerebrals i la pressió arterial alta.

“Encara que les empreses de cigarretes electròniques estan tractant de vendre una imatge de cigarretes netes, sense fum i sense càncer”, va afirmar l'ICA, “aquesta és una notícia falsa, ja que estudis actualitzats també han indicat canvis genètics associats amb el desenvolupament de tumors cancerosos a la cavitat oral. , salut ia la bufeta entre els usuaris.”

Casos similars de danys greus causats pels cigarrets electrònics a nens i adolescents s'han informat en el passat a Israel ia tot el món, va dir el professor Hagai Levin, president de l'Associació de Metges de Salut Pública d'Israel.

Les enquestes dels darrers anys indiquen un augment significatiu en l'ús de cigarretes electròniques d'un sol ús per part dels adolescents a Israel.

“Per la seva disponibilitat i baix preu, juntament amb la varietat de sabors, atrauen especialment els adolescents. Fem una crida al govern perquè prohibeixi completament la cigarreta electrònica d'un sol ús i garanteixi el compliment de la prohibició de la venda de productes de tabac i fumar a menors d'edat”.