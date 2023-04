Mary Quant a la cadena CBS

Mary Quant , la dissenyadora britànica que va posar de moda la minifaldilla, ha mort als 93 anys. Una declaració de la seva família a l'agència de notícies PA afirma que "va morir pacíficament a casa seva a Surrey, Regne Unit, aquest matí".

La família explica que ella “va ser una de les dissenyadores de moda més reconegudes internacionalment del segle XX i una destacada innovadora dels Swinging Sixties”. Durant la dècada de 1960, Quant es va convertir en la noia del cartell de Youthquake de Londres. Encara que sovint se la desacredita com a inventora, sens dubte va fer de la minifaldilla la peça de vestir "it" per a una nova generació de dones joves. Amb la seva cort de cabells de Vidal Sassoon i la seva creixent reputació com a figura decorativa de Swinging London, la fotografiaven amb freqüència i gairebé sempre vestia una minifaldilla, fins i tot quan va rebre la seva OBE el 1966. Quant va fer molt més que utilitzar minifaldilles: també les va dissenyar. .

Va estar a l'avantguarda del canvi de moda dels anys 60, un que va posar la joventut al centre de l'escenari per primer cop. La seva roba era brillant, acolorida, còmoda i senzilla, inspirant-se en subcultures com els mods i els uniformes escolars. Si bé no eren barats (un vestit tipus davantal costava sis guinees el 1963, l'equivalent a poc més de 100 lliures esterlines), la roba era més assequible que la de les marques de dissenyadors.

Van apel·lar a una nova generació de dones joves amb feina i més ingressos disponibles per gastar en roba. La dissenyadora va resumir el nou estat d'ànim de la dècada, escrivint a la seva autobiografia Quant by Quant, un èxit de vendes de 1966, que "els joves estaven essencialment cansats d'usar el mateix que les seves mares".

Una publicació al compte de Twitter del Victòria i Albert Museum, que recentment va organitzar una exposició sobre els dissenys de Quant, assegura: “És impossible exagerar la contribució de Quant a la moda. Va representar la llibertat alegre de la moda de la dècada de 1960 i va proporcionar un nou model a seguir per a les dones joves. La moda actual deu molt a la seva visió pionera”.