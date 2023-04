Simulen el penjament d'un rei amb un ninot a la Facultat de Ciències Polítiques de la Complutense @ep

L'associació Llibertat Sense Ira ha informat aquest dijous que ha aparegut un ninot que simula un rei penjat a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) amb missatges contra la Monarquia.

Així, al cartell que acompanya el ninot es pot llegir 'El Rei té una cita a la Plaça del Poble, una soga al coll i que li caigui el pes de la llei'.

Des de l'associació d'estudiants han subratllat que des de les institucions "no poden continuar tolerant la violència contra l'Estat". "La monarquia és i serà el símbol de tots els espanyols. La universitat democràtica ha de ser el nucli de la defensa de la Llibertat i la Constitució a Espanya", han defensat.

Per part seva, l'associació d'estudiants La Chispa, vinculada amb l'acte, ha afirmat que vol traslladar "un missatge clar i concís" un dia abans del dia de commemoració de la proclamació de la Segona República. "Cap suport als pilars del Règim", ha indicat a xarxes socials.

"La figura del Rei i la monarquia va acabar enfortint les relacions burgeses de l'Estat, per tant mai no pot ser entesa com una institució neutra, sinó com a defensora i garant dels privilegis de les classes altes del Règim del 78", ha expressat.

Després d'aquests incidents, el Deganat de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Complutense ha condemnat "fermament qualsevol acte que atempti contra la dignitat de les persones o institucions democràtiques" i ha indicat que s'ha procedit a la retirada immediata d'aquests "símbols ofensius".

En diversos missatges publicats al compte oficial de Twitter, ha anunciat a més que des de la Facultat es col·laborarà "activament" amb la investigació policial que s'està duent a terme.