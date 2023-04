Beatriz Flamini / @EP

L'esportista d'elit, alpinista, escaladora i espeleòloga Beatriz Flamini ha sortit aquest divendres a les 9.00 hores del matí de la cova en què ha estat durant 500 dies aïllada i sense contacte exterior ni referències temporals de cap mena. D'aquesta manera posa fi a aquest repte personal a la cavitat situada a la Costa Tropical de Granada, on ha estat a 70 metres de profunditat, en un lloc on no arriba la llum solar i on ha estat aliena a tot el que ha passat al món durant gairebé any i mig.

"Molt agraïda", ha dit l'esportista al sortir de la cavitat, on l'han rebut amics i l'equip amb abraçades i felicitacions per haver dut a terme aquest repte d'aïllament. Flamini va entrar a la cova el 20 de novembre del 2021 , i per això no sap res sobre la guerra a Ucraïna, de l'augment de la inflació ni de la multitud d'assumptes que han esdevingut en aquests 500 dies.

El seu objectiu era posar a prova la seva fortalesa física i mental , i ha qualificat l'experiència d'“excel·lent” i “insuperable”. En sortir, l'esportista se sotmetrà a una revisió mèdica ia la supervisió de la seva psicòloga esportiva abans de poder rentar-se i descansar.

Va ser la mateixa Beatriz qui fa dos anys es va posar en contacte amb la productora Dokumalia i es va oferir per a aquest repte, prestant-se a més a participar en diversos estudis científics dirigits a avaluar la repercussió mental i física de les condicions extremes a què s'enfrontaria durant aquests 500 dies que per a ella equivaldrien a una única nit fosca, sola i en silenci.

Tot el procés servirà per a una sèrie documental on s'ha registrat la seva vida quotidiana sota terra; menjars, exercicis, els seus dies dolents i bons, els seus problemes i dificultats, els seus dubtes, els canvis en el cos i la ment, la longitud dels seus dies i nits, la sensació d'haver entrat en un bucle etern de temps detingut a les quatre del matí, moments de terror i eufòria.

També, la manca de memòria i concentració, al·lucinacions, canvis d'humor i incidents imprevistos, assumptes tots ells que han estat analitzats des de l'àmbit científic.