Control duaner comercial a la frontera entre Ceuta i el Marroc / @EP

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han tancat aquest divendres a primera hora del matí la frontera de Ceuta al trànsit de vehicles després de detectar l'aproximació a la tanca que separa la ciutat autònoma del Marroc d'un grup format per " al voltant de 200 migrants d'origen subsaharià " que han estat continguts per les Forces de Seguretat del Regne alauita.

Segons han informat fonts policials, l'intent de salt s'ha registrat "per la zona mitjana" de la doble tanca de 8,2 quilòmetres de longitud que va des de la frontera del Tarajal fins a aigües de l'Estret de Gibraltar, a Benzú, que durant els darrers anys ha estat objecte de diferents obres de reforç.

Tant la Comandància local de la Benemèrita com la Prefectura Superior de Policia han mobilitzat les unitats antiavalots dels GRS i la UIP i la resta d'efectius disponibles, així com mitjans marítims i aeris, per si fos necessària la seva intervenció per contenir l'intent d'entrada. irregular.

En el marc del protocol habitual per a aquest tipus de situacions, que no s'activava des d'abans de la crisi migratòria del maig del 2021, l'entrada i la sortida de Ceuta cap al Marroc en vehicles ha estat clausurada i només es permet l'accés a peu a la ciutat autònoma. Igualment s'ha posat en prealerta l' Equip de Resposta Immediata davant d'Emergències (ERIE) d'immigració de la Creu Roja per si fos necessària la seva intervenció.

Durant els tres primers mesos d'aquest any han arribat irregularment a Ceuta per via terrestre 199 persones (un 3,9% menys que entre gener i finals de març del 2022) i 16 més ho han aconseguit per la via marítima (la meitat que el any passat al mateix període), segons les últimes dades que publica periòdicament el Ministeri de l'Interior.