Un control a la frontera de Ceuta. Foto: Europa Press

Les Forces de Seguretat de l'Estat han reobert, des de les 9 del matí, de manera progressiva al trànsit de vehicles entre Ceuta i el Marroc (la frontera del Tarajal) després que un intent de salt de la tanca que separa la ciutat autònoma del país veí protagonitzat per uns 200 migrants d'origen subsaharià i repel·lit pels agents del Regne alauita portés al tancament "preventiu".

Fonts de la Comandància local de la Benemèrita han donat per "controlada" la situació, que ha obligat la Guàrdia Civil a desplegar "tot el potencial disponible" en forma d'unitats antiavalots i la resta de patrulles operatives, així com mitjans marítims i aeris , davant la possibilitat d'haver de contenir una entrada en grup.

La Prefectura Superior de la Policia Nacional també ha mobilitzat els seus efectius especialitzats en control de masses, que han tancat el pas del Tarajal des de les 6 del matí i durant gairebé tres hores en què només ha estat possible l'entrada a la localitat espanyola nord-africana a peu.

L'alerta s'ha activat després de detectar-se l'aproximació al tram intermedi del perímetre fronterer de Ceuta, de 8,2 quilòmetres de longitud, d'un grup format per al voltant de 200 immigrants d'origen subsaharià que han estat repel·lits i dispersats per les Forces de Seguretat del país veí sense que els agents espanyols hagin hagut d'intervenir de manera efectiva “en cap moment.

Durant els tres primers mesos d'aquest any han arribat irregularment a Ceuta per via terrestre 199 persones (un 3,9% menys que entre gener i finals de març del 2022) i 16 més ho han aconseguit per la via marítima (la meitat que el any passat al mateix període), segons les últimes dades que publica periòdicament el Ministeri de l'Interior.

Tot i que els intents de salt de la tanca de Ceuta de manera individual o en petits grups són relativament freqüents, les darreres aproximacions al perímetre fronterer de tantes persones alhora es remunten al període anterior a la crisi migratòria de maig de 2021, quan al voltant de 12.000 persones, la immensa majoria de nacionalitat marroquina, van accedir irregularment a la ciutat autònoma amb l'anuència de les Forces de Seguretat del país veí.