Petó entre una parella / Freepik

Quatre de cada deu espanyols, un 41,4%, estan a favor de mantenir relacions sexuals fora de la parella , mentre que el 47,4% opina que una persona pot mantenir dues o més relacions afectivosexuals alhora. Aquesta és la conclusió a què s'ha arribat després de l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) sobre relacions socials i afectives després de la pandèmia.

Pel que fa a assumptes amorosos, la majoria dels enquestats afirma que estan molt emocionalment connectats amb la seva parella i gairebé set de cada deu creuen que l'amor "pot amb tot". Un percentatge lleugerament més gran, el 79%, està d'acord o molt d'acord amb l'afirmació que "si s'estima veritablement, és fidel a la parella".

Tot i això, el 47,4% també opina que una persona pot mantenir dues o més relacions afectivosexuals alhora, mentre que el 49,7% està en desacord. A més, hi ha un alt nombre d'espanyols que creuen que els membres d'una parella poden mantenir la relació emocional sense viure junts per preservar-ne la independència (66,4%).

El 41,4% dels enquestats estan a favor o molt a favor que els membres d'una parella acordin tenir relacions sexuals amb altres persones fora de la relació , sense que hi hagi un vincle sentimental. En contraposició, el 30% es posiciona contra aquesta pràctica. A més, prop del 70% creu que es poden mantenir relacions sexuals amb algú sense tenir sentiments per aquesta persona, mentre que el 29% està en desacord amb aquesta afirmació.

Pel que fa a la importància que els enquestats atorguen a diferents aspectes en iniciar una relació , l'atractiu físic i l'estatus econòmic no són els aspectes més destacats. Segons afirmen, el més rellevant és la implicació en les feines de la llar, la satisfacció sexual, la independència econòmica i el desig de tenir fills.

ALTRES ASPECTES A INDAGAR

L'enquesta també pregunta sobre l' orientació sexual , i el 90,9% dels enquestats es declara heterosexual, mentre que l'1,9% s'identifica com a homosexual, el 3,7% com a bisexual, el 0,4% com a asexual i el 0,8% com a “una altra orientació”.

El CIS també va detectar que en una escala de l'u al deu, només el 0,4% dels enquestats es declara "completament infeliç", davant del 20,2% que sosté exactament el contrari, i un 18,5% que ubica el seu nivell de felicitat al número 9.

Pel que fa a la religió , només el 16,5% dels enquestats s'identifiquen com a catòlic practicant, mentre que el 36,2% es declara com a catòlic no practicant, el 2,7% com a creient d'una altra religió, el 13,1 % com a agnòstic, el 13,3% com a "indiferent, no creient" i el 17% com a ateu. El 30% dels enquestats mai no assisteix a missa o altres oficis religiosos (excloent cerimònies socials com casaments o funerals), el 20,5% gairebé mai, el 21% diverses vegades l'any, el 10% dues o tres vegades al mes, el 13,2% tots els diumenges i festius i gairebé un 5% diverses vegades a la setmana.

L' ús d'internet té una percepció ambivalent pel que fa al seu efecte a les relacions humanes. D'una banda, el 73% creu que disminueix la comunicació en família i el 81% que aïlla les persones. Tot i això, un 82% sosté que les noves tecnologies han acostat familiars amb els quals no es conviu. En general, la majoria dels enquestats no consideren que les relacions per internet siguin més propenses a generar confiança, afecte, sinceritat o fidelitat que les relacions en persona.

En cas de dificultats, la majoria dels espanyols confia a l'ajuda de la família (60%), seguida de la parella (58,8%) i els amics (31,1%). En menor mesura, els veïns (17,1%) i els companys de feina i/o d'estudis (en darrer lloc) són considerats com a possibles fonts d'ajuda.

En els darrers sis mesos, gairebé un terç dels enquestats ha augmentat la seva dedicació a les feines de la llar ia passar temps amb familiars i amics, així com a estar amb la seva parella.