El RMS Titanic partint del port de Southampton en direcció a Southampton Water, 10 d'abril de 1912

El 14 d'abril de 1912, fa exactament 111 anys, el llegendari vaixell Titanic , considerat en el seu moment com el vaixell més gran i luxós mai construït, es va enfonsar tràgicament a l'Oceà Atlàntic després de xocar amb un iceberg. Aquest incident es va convertir en un dels desastres marítims més grans de la història i va commocionar el món sencer, deixant un llegat durador en la cultura popular i en la memòria col·lectiva.

El Titanic va ser dissenyat per les drassanes Harland and Wolff de Belfast, Irlanda del Nord, i va ser construït amb l'objectiu de ser el vaixell més gran i luxós del món. La seva construcció va començar el 1909 i el vaixell va ser llançat a l'aigua dos anys després, el 1911. Va ser equipat amb nombroses comoditats modernes, com un sistema de calefacció central, ascensors, piscina, bany turc, gimnàs i una pista de tennis.

El 10 d'abril del 1912, el Titanic va partir de Southampton, Anglaterra, en el seu viatge inaugural amb destinació a Nova York. A bord hi viatjaven més de 2.200 persones, entre passatgers i tripulació. El viatge va transcórrer sense incidents durant els primers dies, però la nit del 14 d'abril, el vaixell va xocar amb un iceberg a l'Atlàntic Nord, cosa que va provocar que el casc del vaixell es trenqués i s'inundés ràpidament.

Tot i els esforços de la tripulació per evacuar els passatgers als bots salvavides, el naufragi del Titanic va resultar en la mort de més de 1.500 persones . La manca de pots salvavides suficients per a tots els passatgers i la manca d'entrenament adequat de la tripulació per a situacions d'emergència van contribuir a la magnitud del desastre.

L'enfonsament del Titanic va tenir un gran impacte a la cultura popular ia la consciència pública sobre la seguretat marítima. L'esdeveniment va inspirar nombroses pel·lícules, llibres i cançons, i es va convertir en un símbol de la fragilitat de la vida humana davant de la força implacable de la natura. També va portar a una major regulació a la indústria marítima, cosa que va portar a la creació d'organitzacions internacionals de seguretat marítima ia millores en la seguretat dels vaixells.

Actualment, el llegat del Titanic segueix viu a través de les restes del vaixell, que es troben al fons de l'Oceà Atlàntic . Tot i els esforços de recuperació i conservació, les restes del Titanic estan en constant deteriorament a causa de la corrosió i l'activitat dels organismes marins. Tot i això, s'espera que les restes del vaixell segueixin sent un recordatori durador de la tragèdia i el seu impacte en la història i la cultura.