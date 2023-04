Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obligat L'Oréal España a readmetre un comercial que va ser acomiadat després de comunicar a l'empresa la seva segona paternitat.

La sentència anul·la l'acomiadament i condemna l'empresa a pagar-li els salaris que no ha rebut des que va ser acomiadat el juny del 2021 fins a la readmissió , a més d'indemnitzar-lo amb 7.000 euros per dany moral.

Els magistrats veuen "indicis que el treballador va ser acomiadat per haver anunciat la seva futura paternitat, cosa que podria subsumir-se en una discriminació" associada a l'embaràs de la dona.

Es recolzen a la llei que regula com a discriminació directa per raó de sexe "tot tracte desfavorable a les dones relacionat amb l'embaràs o la maternitat"; en aquest cas, la reacció optant per l'acomiadament de l'home.

Els jutges consideren que aquest cas es pot incardinar "en un panorama indiciari vulnerador del dret a la igualtat per raó de gènere per potencial exercici de drets conciliatoris".

Fonts de l'Oréal consultades per Europa Press han manifestat que la companyia "està totalment en desacord amb la sentència" del TSJC i han dit que recorrerà la sentència.