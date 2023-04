Bloc de pisos / @EP

L'acord aconseguit pels partits del Govern de coalició i els independentistes d'Esquerra Republicana (ERC) i EH Bildu per desbloquejar la Llei d'Habitatge inclourà finalment una rebaixa del concepte de gran forquilla, que es considerarà així a partir de la propietat de cinc immobles i no de deu com fins ara, i ampliarà la declaració de zones tensionades del mercat de lloguer, on el preu dels lloguers estan topats.

Segons consta a l'acord, presentat al Congrés pels portaveus d' EH Bildu i ERC , Oskar Matute i Pilar Vallugera, respectivament, en matèria de pujades de lloguers, la norma mantindrà també el límit del 2% per a aquest any, mentre que incrementarà a un 3% el 2024 per, en el futur, crear un nou límit.

En concret, s'eliminarà l' IPC com a índex de referència per a l'actualització anual de la renda dels contractes, perquè els grups parlamentaris consideren que la inflació "ha demostrat ser un índex que pot generar en pocs mesos fluctuacions enormes".

D'aquesta manera, durant el 2023 s'aplicarà el límit del 2% en vigor, mentre que el 2024 serà del 3% i en endavant es crearà un nou índex en aquests termes, amb l'objectiu que sigui més estable i inferior a l'evolució del IPC i que topi els augments de la renda per la renovació anual.

ES TOPArà EL PREU DE TOTS ELS LLOGUERS EN ZONES TENSIONADES

Així mateix, seran regulats i topats tots els lloguers en àrees tensionades "en tots els casos". Això serà efectiu tant per a grans com a petits propietaris, així com per a contractes d'immobles que ja estiguin al mercat de lloguer i per a nous contractes.

Els límits s'establiran, depenent de la modalitat de contracte i propietat, mitjançant la indexació a la renda anterior en vigor per als petits propietaris i mitjançant l'aplicació de l'índex de contenció de preus per als grans tenidors.