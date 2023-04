Un grup d'immigrants rescatats al Port de Gran Tarajal, el 2 de febrer de 2022, a Fuerteventura, Illes Canàries. | @EP

El 4 de setembre de 2022, tres-centes persones que havien embarcat des de les costes del Senegal amb destinació a les Canàries van ser desaparegudes. El 6 d'octubre, a la Costa d'Orà, a Algèria, 1 pastera de 15 homes sirians que es dirigien a la península van naufragar. Dels 15 migrants, 14 van ser declarats morts o desapareguts i només un va aconseguir sobreviure.

Durant l'any 2022, s'ha registrat una de les xifres més elevades de persones mortes i desaparegudes als trajectes migratoris cap a Espanya. Segons els registres publicats a l' últim informe de l'Associació Pro Drets Humans d'Andalusia (APDHA), un total de 1.901 persones han perdut la vida en aquestes perilloses travesses, sent la segona xifra més alta des que se'n fa seguiment. D'aquestes, 707 han estat declarades mortes, mentre que 1.194 encara estan desaparegudes. Tot i que no s'ha aconseguit el rècord històric registrat l'any 2021 , quan van morir 2.126 persones. En particular, la ruta de Canàries és la més perillosa , amb una mitjana de tres persones perdent la vida cada dia , sumant un total de 445 morts declarades i 885 desapareguts.

Per contra, un total de 34.537 migrants van aconseguir arribar amb vida durant l'any 2022. Això no obstant, aquesta xifra representa un descens significatiu en comparació de l'any anterior, 2021, quan 56.833 migrants van arribar de forma irregular a la frontera sud espanyola, tant per via terrestre com a marítima, fet que suposa una reducció del 39,24%. Dels migrants que van accedir a Espanya de forma irregular el 2021, 32.248 ho van fer per via marítima i 2.289 per via terrestre, (pas entre Ceuta i Melilla).

Les xifres d'arribada de persones migrants a través de les fronteres del sud d'Europa són igualment significatives. En el cas d' Itàlia , durant l'any 2022 es van registrar un total de 104.061 arribades de persones migrants, cosa que representa un augment significatiu en comparació de l'any anterior, quan van arribar 67.447 persones. Per part seva, Grècia també ha experimentat un augment en el nombre d'arribades de persones migrants, registrant un total de 40.621 arribades el 2022, en comparació de les 8.577 registrades el 2021.

L'informe també detalla que al territori andalús es van produir un total de 7.350 arribades de persones migrants en 936 embarcacions diferents durant l'any 2022. Per províncies, Cadis i Almeria van ser les que més embarcacions van registrar, amb 427 i 415, respectivament. En canvi, les xifres a Granada i Màlaga van ser inferiors, amb 71 i 23 embarcacions registrades, respectivament.

Segons l'informe, al territori de Llevant van arribar un total de 6.356 persones migrants en 414 embarcacions diferents durant l'últim any. D'aquestes embarcacions, 201 van arribar a les Balears, mentre que 168 van arribar a Múrcia i 45 a Alacant. Les xifres indiquen que cada dia van arribar una mitjana de 17 persones a la frontera per la ruta de Llevant

El Balanç Migratori de l'any 2022 posa en relleu la massacre del pas fronterer del Barri Xinès , ubicat entre Melilla i Nador . En aquest esdeveniment, un grup de persones migrants va intentar travessar la tanca que separa les dues ciutats a la recerca d'una vida millor, però van ser reprimits per les autoritats marroquines i espanyoles. "A la pràctica, això significa subcontractar el Marroc per impedir, costi el que costi, que les persones de l'Àfrica occidental puguin entrar a Espanya, fins i tot, quan com en el cas de Melilla, procedeixin de països en conflicte bèl·lic com el Sudan", relata l'informe de l'APDHA.