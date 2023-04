A València, s'ha declarat l'any 2023 com l'Any de Nino Bravo, i això ha donat lloc a una sèrie d'esdeveniments organitzats per retre homenatge al cantant valencià. | @EP

Un dia com avui, fa cinquanta anys, moria una de les figures més icòniques de la música en espanyol. Avui es commemora el cinquantè aniversari de la tràgica mort del cantant espanyol, Luis Manuel Ferri Llopis, millor conegut com a Nino Bravo . L'artista va perdre la vida en un fatídic accident automobilístic fa mig segle, a l'edat de 28 anys. El matí del 16 d'abril del 1973, Bravo i el seu guitarrista, José Juesas Francés , juntament amb el grup musical Dúo Humo , al qual representava, es dirigien amb cotxe des de València a Madrid per gravar un senzill. No obstant això, mai no van arribar al seu destí. Al terme municipal de Villarrubio, en un revolt de la carretera, el BMW 2800 L de Bravo va sortir de la via i va fer diverses voltes de campana.

El funeral de Nino Bravo encara és recordat a la ciutat natal, València, on més de 10.000 persones es van congregar per acomiadar-se de l'artista. Entre els assistents hi havia nombroses personalitats conegudes que es van desplaçar fins a la ciutat del Túria per retre homenatge al talentós cantant. La mare de Nino Bravo i la seva dona es trobaven en estat de xoc durant l'enterrament, segons van relatar els assistents. De fet, la dona de Bravo, Mary, va haver de ser evacuada i portada als braços després de desmaiar-se.

Tot i que han passat 50 anys des de la seva mort, Nino Bravo continua sent un dels artistes més populars a Espanya. En l'actualitat, la seva música continua generant un gran interès en plataformes de reproducció en línia com Spotify , on compta amb més d'1,3 milions d'oients mensuals . El seu icònic èxit ' Un petó i una flor ' és un dels temes més reproduïts, superant els 72 milions de reproduccions .

A València, s'ha declarat l'any 2023 com l'Any de Nino Bravo , i això ha donat lloc a una sèrie d'esdeveniments organitzats per retre homenatge al cantant valencià. Aquests esdeveniments, que es duran a terme durant tot l'any, han tingut una gran acollida per part dels habitants de la ciutat. L'homenatge a l'artista, que va tenir lloc dimarts passat, per exemple, va comptar amb l'assistència de 2.000 persones.

A més, Nino Bravo, que ja era Fill Adoptiu de la ciutat , serà recordat amb una sèrie de concerts tribut. També es duran a terme diverses iniciatives per immortalitzar el seu llegat a València, entre elles, el renomenament del jardí de Zaidia com a "jardí Nino Bravo" . D'aquesta manera, s'assegura que la presència de l'artista perduri a la ciutat i que el seu llegat musical continuï sent recordat per les generacions futures.

L'èxit de Nino Bravo es deu, en gran part, a la seva poderosa veu, que combinada amb el treball de compositors destacats de l'època com Manuel Alejandro, Augusto Algueró i El Duo Dinámico , que el va catapultar ràpidament a la fama a tot Espanya. Tot i la seva curta carrera, Nino Bravo va deixar un llegat musical prolífic. Des del 1970 fins al 1972, va llançar quatre discos al mercat que contenien cançons inoblidables com "La meva terra" o "T'estimo, t'estimo".

Aviat, la seva música va traspassar les fronteres espanyoles i va arribar a altres països, com Llatinoamèrica, França, Alemanya, Turquia i Angola . El seu talent i carisma van conquerir públics de tot el món.

Malgrat això, el cinquè àlbum de Nino Bravo mai va veure la llum , ja que el cantant hi estava treballant quan va patir el fatal accident de trànsit que li va costar la vida. També es va quedar a l'aire el seu altre gran projecte: la creació d'una sala de festes i concerts a València inspirada en Julio Verne , que serviria com un espai perquè els nous artistes locals es poguessin presentar davant del públic i donar-se a conèixer.