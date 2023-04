Trobada del col·lectiu amb el conseller dInterior, Joan Ignasi Elena. Foto: Generalitat

Els taxistes han arrencat aquest dilluns 17 d'abril quatre jornades de protesta davant dels conductors sense llicència que capten clients a la zona d'arribades de l'aeroport de Barcelona.

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha retret a la directora de la infraestructura, Sonia Corrochano, la manca de voluntat per reunir-se amb el sector i buscar mesures per eliminar la presència dels taxis il·legals.

L'organització ha mantingut les mobilitzacions malgrat la reunió de divendres passat amb el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, després de la qual va donar per complertes totes les reivindicacions que dirigia el Govern i els Mossos d'Esquadra. La Generalitat va explicar a l'entitat que a partir de l'agost es destinaran més efectius de Mossos a l'aeroport, cosa que facilitarà el control dels taxistes il·legals.



El taxi de Barcelona reclama a l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) que no protegeixi Free Now i que defensi els usuaris.

QUATRE JORNADES DE VAGA

Aquest dilluns està previst que de 10.00 a 12.00 hi hagi una "invasió de taxistes" a la zona d'arribades de la Terminal 1 (T1), amb atur del servei, va explicar Álvarez la setmana passada.

Per dimarts han programat fer servir la botzina dels taxis mitja hora cada dues hores a la zona de taxis.

Dimecres realitzaran una marxa lenta entre les dues terminals de les infraestructures que "segurament comportarà bloquejar les entrades i sortides de l'aeroport" per carretera.

I dijous es farà una "segona invasió" al vestíbul de la T1, on se celebrarà una assemblea per decidir noves mobilitzacions, que poden incloure marxes lentes per Barcelona.

Les demandes de l'associació passen per tenir un estand informatiu al vestíbul de la T1; eliminar els pivots de la rampa d'accés a la zona dels taxis; obrir una segona rampa de baixada, i l'ús d'adhesius a terra per indicar l'accés als taxis. També reclamen reestructurar la zona de reserves a la zona d'encotxe de la T1, més presència de seguretat privada, i advertir per megafonia que el taxi oficial és "groc i negre".