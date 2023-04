Un dels accessos a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Foto: Ciutat de la Justícia

La Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) , el sindicat majoritari a l'administració de justícia, ha xifrat en un 85% el seguiment de la primera jornada de vaga d'aquests treballadors públics, detallant que ha suposat la suspensió de 700.000 actuacions judicials a tot el país, inclosos "desenes de milers de judicis".

Aquest dilluns s'han produït les primeres aturades parcials (entre les 10.00 i les 13.00 hores) com a conseqüència de la vaga convocada per CSIF, el Sindicat de Treballadors de l'Administració de Justícia (STAJ), les Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) per reclamar a la ministra del ram, Pilar Llop, una pujada salarial en línia amb l'aprovada per als lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ), de fins a 450 euros.

A més de l'increment salarial, els sindicats insten a paralitzar la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa perquè, segons ell, imposa noves condicions laborals sense negociació prèvia, així com una "redefinició" de les funcions dels empleats públics de l'administració de justícia.

Segons ha informat CSIF en un comunicat, aquesta primera jornada “ha estat un èxit rotund, amb un seguiment del 85% per part dels 45.000 funcionaris dels cossos generals i especials del Ministeri que dirigeix Pilar Llop”.

CSIF calcula que s'han paralitzat unes 700.000 actuacions judicials, "veient-se afectades desenes de milers de judicis", alhora que adverteix que, si la situació continua, "caldrà fins a 2 anys per recuperar la feina causada per aquesta primera jornada".

La central sindical precisa que "les aturades parcials s'han sentit sensiblement en nombroses instàncies judicials de tot Espanya", com els jutjats de guàrdia, social, penal, menors i vigilància penitenciària, així com en els registres civils, les audiències provincials i els Tribunals Superiors de Justícia (TSJ), a la qual cosa suma lAudiència Nacional, el Tribunal Suprem i organismes com lInstitut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.