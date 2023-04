Foto: CaixaBank

CaixaBank celebra aquest any el 'Dia Mundial de la Terra' amb una innovadora activitat als seus centres 'all in one' ubicats a Eivissa, Burgos, València, Barcelona i Madrid. Els clients que acudeixin entre el 20 i el 27 d'abril a aquests centres podran participar en una experiència memorable al metavers sobre la cura del medi ambient. A través de la realitat virtual, l'entitat conscienciarà de manera divertida i didàctica sobre com contribuir a crear un món més net i sostenible.

L'activitat consistirà en un recorregut virtual on els participants hauran de superar una sèrie de reptes en diferents entorns de la natura. Els clients que hi participin s'endinsaran virtualment en boscos, platges i, fins i tot, al fons del mar, per resoldre missions que els ajudaran a conscienciar-se sobre la necessitat de cuidar el medi ambient. Per poder participar-hi, els clients hauran d' inscriure's prèviament a través dels canals digitals o als propis centres 'all in one'.

A aquesta activitat de sensibilització ambiental s'hi suma un 'CaixaBank Talks' titulat Saps amb quins petits hàbits pots frenar el canvi climàtic? , que l'entitat celebrarà el proper 27 d'abril a les 19h de manera presencial a 'all in one Madrid' i es retransmetrà en streaming a través del portal de 'CaixaBank Talks '.

A més, durant el 22 d'abril, com a homenatge al 'Dia Mundial de la Terra' , a les espectaculars pantalles de gran format que formen part dels centres 'all in one' es projectaran imatges en 3D amb un format envoltant que traslladaran als clients que passin per lespai al fons marí i difondran missatges de sensibilització ambiental, així com del compromís de CaixaBank amb la sostenibilitat. Amb aquestes activitats, l?entitat reforça el seu objectiu de fomentar iniciatives que ajudin a impulsar la transició sostenible de la societat.

'ALL IN ONE', ELS CENTRES FLAGSHIP DE CAIXABANK

La innovació al canal oficina és una constant a la trajectòria de CaixaBank. El 2019, l'entitat va posar en marxa el nou concepte d'oficines 'all in one', els seus centres flagship que ofereixen als clients una experiència única que va més enllà del que és financer. Els centres 'all in one' ofereixen, en superfícies d'entre 1.500 i 4.000 metres quadrats, atenció especialitzada per a tots els models de negoci financer, tant per a particulars com per a autònoms i empreses.

A més, aquest model d'oficines 'all in one' suposa una transformació completa de l'experiència del client financer, gràcies sobretot a l'aplicació de la tecnologia per innovar en tots els elements característics d'una oficina bancària. L'experiència d''all in one' es completa amb una programació d'activitats mensuals, com ara xerrades, ponències, taules rodones i esdeveniments sobre tota mena de temes d'interès.

LA INNOVACIÓ DE CAIXABANK AL METAVERS

El darrer any ha estat important per a l'exploració de les aplicacions del metavers i Grup CaixaBank ha liderat projectes d'innovació en aquest àmbit, com l'oficina bancària a la realitat virtual de BPI o l'espai imaginLAND, creat per imagin com a rèplica en 3D del seu imaginCafè físic.

Així mateix, CaixaBank ha establert amb Microsoft un acord estratègic d'innovació conjunta amb l'objectiu de potenciar l'aplicació de la Intel·ligència Artificial (IA) en noves solucions financeres, així com crear nous entorns de treball innovadors ubicats al metavers.