Arxiu - Una alumna als voltants del Campus de la Universitat Francisco de Vitoria @ep

Els joves d'entre 16 i 26 anys són les persones que se senten més soles a Espanya, segons l'estudi 'El cost de la soledat no desitjada a Espanya', impulsat per SoledadES (l'observatori creat per Fundació ONCE en col·laboració amb altres entitats) , presentat aquest dilluns a la seu de l'Associació de la Premsa, a Madrid.

L'estudi precisa que el 21,9% de les persones enquestades en aquesta franja d'edat se sent soles, el percentatge més alt de tots els assolits, seguit de la població d'entre 25 i 34 anys (16,5%) i la de 35 a 44 anys (13,2%).

En els trams d'edat següents, la solitud no desitjada va baixant, fins a situar-se al voltant del 12%. La franja d'entre 65 a 74 anys és la que pateix menor solitud però entre les persones de 75 anys i més torna a pujar, fins al 12,2%. A més, les dones pateixen més la solitud que els homes, amb un 14,8% davant el 12,1%.

L'estudi, que té com a objectiu abordar el problema que suposa l'aïllament involuntari a la societat actual, ha estat realitzat per experts de les Universitats de la Corunya i Vigo en col·laboració amb Nextdoor.

Els autors parteixen dels resultats d'una enquesta específica sobre soledat a què van respondre 4.004 més grans de 15 anys, representatius de la societat espanyola per sexe, edat i mida d'hàbitat. L'estudi adopta un enfocament de prevalença, estimant els costos generats per la solitud no desitjada el 2021, independentment de quan s'hagi iniciat aquesta situació

"Estem fent coses pels altres, estem asseient-nos davant d'ells com van fer amb nosaltres algun dia. Volem ajudar a pal·liar la solitud de les persones, sabem molt bé d'aquesta situació, ho vam aprendre al carrer", ha afirmat a la presentació el president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda.

Sobre el cost de la soledat no desitjada, puja a 14.141.088.527 euros anuals a Espanya, cosa que equival a l'1,17% del Producte Interior Brut (PIB) del 2021. Aquesta xifra és fruit de la suma de les despeses sanitàries (consultes mèdiques i consum de fàrmacs) i les pèrdues de productivitat, que es classifiquen com a costos tangibles, els sanitaris directes i indirectes (6.101.440.763 euros) i els costos per pèrdues de productivitat (8.039,6 milions d'euros).

D'altra banda, l'estudi reflecteix que els costos sanitaris directes associats a la solitud no desitjada equivalen cada any al 0,51% del PIB i pugen a 6.101.440.763 euros, 5.605,6 milions dels quals corresponen a serveis d'atenció primària, especialitzada i hospitalització i 495,9, a medicaments.

En aquest context, els autors del document han assenyalat que les persones en situació de soledat no desitjada utilitzen els serveis sanitaris amb més freqüència que la resta de la població, sobretot les consultes a especialistes i les visites a urgències. A més, consumeixen més tranquil·litzants, relaxants, antidepressius, estimulants i medicines per al cor que els que no se senten sols.

Pel que fa als costos indirectes --que fan referència a les pèrdues de productivitat associades a les patologies i mort prematura--, el document distingeix entre pèrdues de producció no lligades a mortalitat i pèrdues de producció degudes a morts prematures.

D'aquesta manera, les primeres engloben les pèrdues de producció derivades de la reducció del temps de treball (menys feina a temps complet i més treballs a temps parcial). En termes monetaris, aquest cost és de 7.848,4 milions d'euros anuals.

Així mateix, les pèrdues de producció lligades a morts prematures associades a la solitud no desitjada van ascendir el 2019 a un total de 848 (511 homes i 337 dones), cosa que generaria una pèrdua de 6.707 anys potencials de vida productiva i el que correspon amb un cost estimat en pèrdues de productivitat de més de 191,2 milions d?euros.

L'estudi també aborda els costos intangibles que mostren la reducció de qualitat de vida provocada pel patiment físic i emocional. Així, la soledat no desitjada fa que cada any es perdin a Espanya més d'un milió d'anys de vida ajustats per qualitat (AVAC) o anys de vida gaudint de plena salut, cosa que representa el 2,79% dels anys de vida de plena salut totals de la població espanyola més gran de 15 anys.

"És urgent que anem fent coses, demà podem ser, si no ho som avui, qualsevol de nosaltres, és a la nostra mà poder fer-ho. És molt fàcil dir que ningú es quedi enrere, cal configurar compromisos", ha afegit Carballeda.

La presentació també ha tingut la presència de la presidenta de l'Observatori SoledadES, Matilde Fernández; la que va ser alcaldessa de Madrid entre el 2015 i el 2019, Manuel Carmena; la directora del sud d'Europa de Nextdoor, Marta Álvarez, i dos dels investigadors que han participat a l'estudi, Berta Rivera i Bruno Casal.

"És un primer pas i un pas important, queda molt per fer, esperem que sigui el començament tant a la visibilitat com a l'avenç d'aquest problema social", ha afirmat la Catedràtica d'Economia de la Universitat de la Corunya, Berta Rivera.

CAUSES I INCIDÈNCIES DE LA SOLEDAT NO DESITJADA



L'informe també n'analitza les causes i les incidències i conclou que els joves se senten més sols que els grans i que les dones el pateixen més que els homes. "Cal diferenciar l'aïllament social i la soledat no desitjada. La primera es correspon amb una situació objectiva, tot i això, la segona és un sentiment negatiu per tenir menys relacions socials", ha detallat Rivera.

En concret, assenyala que el 13,4% de la població que viu a Espanya pateix aïllament involuntari i ho pateixen més les dones que els homes (12,1% i 14,8%, respectivament). "No oblideu que la soledat és plena de cares humanes, hem de cuidar més i millor el 13,4% de la societat espanyola", ha postil·lat de la presidenta de l'Observatori SoledadES, Matilde Fernández.

Pel que fa a la freqüència de la soledat, un 22,9% de les persones entrevistades se senten soles durant tot el dia. Gairebé el 20,9% percep aquest sentiment de solitud durant els caps de setmana. De mitjana, les persones en situació de solitud no desitjada porten aproximadament sis anys en aquesta situació.

Pel que fa a les causes que provoquen la soledat, l'informe constata el 79,1% estan relacionades amb causes externes, on les més importants són les referides a la manca de convivència o suport familiar o social (57,3%), seguides de laborals (un 11,1%), motius d'aïllament a causa de l'entorn (8,6%) i exercir de cuidador/a d'altres persones (2%).

"Vull plantejar que els éssers humans no només han de tenir salut, sinó també somnis i projectes. Cal somiar sempre. Tenim una societat civil molt feble i crispada i tenim poca possibilitat que hi hagi projectes a l'adolescència ia l'edat major “, ha suggerit Carmena en la seva intervenció.

Així mateix, sobre les causes internes o intrínseques a la persona, que representen el 19,1% del total, el document assenyala que la més important és la dificultat per relacionar-se amb els altres (12,7%) i la soledat derivada d'un mal estat de salut (6,4%).

Pel que fa a la salut, l'1,4% dels enquestats identifica que la soledat està motivada per tenir una discapacitat. Així mateix, el document posa de manifest que gairebé un 20,8% de les persones en situació de solitud no desitjada declaren tenir algun tipus de discapacitat, principalment de mobilitat i visió.

"Això són números i darrere d'ells hi ha objectius a seguir. Les institucions públiques han d'incorporar els compromisos, no ens podem permetre debilitar la productivitat i el capital humà", ha destacat Fernández.