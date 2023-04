Victoria Beckham @Instagram

Victoria Beckham ha publicat una imatge a les seves històries de Twitter on se la pot veure fent exercici. Tot i això, res no ha sortit com esperava, i el centre d'atenció no ha estat ella ni els seus músculs treballats. Totes les mirades han anat cap al fons, on es pot veure David Beckham totalment nu fent la fotografia.

El culpable d?aquesta aparició tan sexy és un mirall que hi ha al fons de l?habitació, que ha revelat que David Beckham era l?autor de la foto i que en aquell moment portava molt poca roba.

La Spice Girl es va prendre la distracció amb humor i va tornar a publicar la fotografia assenyalant David i amb dues cares somrients.