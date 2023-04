Túnel de rentat de cotxes

Un home gran va morir aixafat mentre passava amb el seu automòbil per un túnel de rentat automàtic, segons s'ha pogut escoltar al judici celebrat aquest dilluns.

La companyia petroliera internacional Chevron va ser acusada per la mort del conductor de 73 anys a Melbourne, Austràlia .

Pietrina Di Noto era la següent a la fila per al rentat de cotxes quan va veure el tràgic accident. El cas va aparèixer al Tribunal de Magistrats de Melbourne dilluns, on els advocats van representar l'empresa.

L'home va conduir fins al rentat de cotxes de Springvale abans de sortir del seu automòbil per tornar a ingressar un codi d'accés. Però quan va intentar tornar al seu vehicle, el cicle de rentat va començar a funcionar i la porta del seu cotxe es va embussar, deixant l'home atrapat i provocant que morís aixafat.

La Sra. Di Noto li va dir al tribunal que va veure l'home saltar del seu automòbil per ingressar el codi". "Va veure que la màquina es movia i va començar a córrer", va dir. Va explicar com l'aigua va començar a fluir del rentat de cotxes quan l'home va tractar desesperadament de tornar a entrar al seient davanter del seu vehicle. "Vaig pensar, 'oh no, per favor, fica't al cotxe'", va afegir. L'home va aconseguir obrir la porta d'entrada prou per ficar un peu endins abans que el rentat de cotxes l'atropellés.