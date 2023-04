Pintades a la Gran Sinagoga Maïmònides

La Comunitat Israelita de Barcelona (CIB) ha denunciat aquest dilluns davant els Mossos d'Esquadra un "atac antisemita" contra la Gran Sinagoga Maïmònides de la ciutat diumenge a la nit i els ha entregat els enregistraments de les càmeres de seguretat.

Segons informa CIB en un comunicat, "tres persones han fet pintades amb un lema que tradicionalment ha utilitzat el radicalisme àrab per exigir que el poble jueu que viu a Israel sigui llançat al mar".

"Responsabilitzar els jueus, en general i, en aquest cas, els jueus de Catalunya, de les polítiques del govern i l'Estat d'Israel és un exemple evident d'antisemitisme", ha defensat.

Per a la comunitat, "l´aprovació d´una declaració al Parlament afirmant Israel com un Estat que practica l´apartheid; la cancel·lació de l´obertura de la delegació del govern de Catalunya a Israel; i la ruptura de l´agermanament entre Barcelona, Tel-Aviv i Gaza estan creant un terreny adobat per a un antisemitisme larvat però creixent”.

Ha exigit a les forces polítiques "que siguin conscients de les seves conseqüències" davant d'aquestes decisions i ha assegurat que la comunitat jueva de Barcelona continuarà demanant respecte i compromís.