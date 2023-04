Un independentista ensenya una estelada a un vehicle de la Guardia Civil a Catalunya @ep

Aquest mes d'abril es fa efectiva la desmantellament del Grup de Rescat de Muntanya de Puigcerdà i el de Gedex (desactivació d'explosius) de Lleida, totes dues unitats de la Guàrdia Civil. Per això, des de Jucil, el principal sindicat que defensa el cos, han tornat a alçar la veu per denunciar allò que consideren una "aniquilació encoberta" del cos a Catalunya.

"Des de Jucil pensem que són peatges polítics pels acords que hi ha entre el govern central i la Generalitat", apunta Mila Cívico, secretària provincial de JUCIL a Barcelona i portaveu del sindicat, en declaracions a Catalunya Press. Cívico va més enllà i exposa que "som residuals perquè s'entesten que ho siguem" i diu que, cada vegada, hi ha "menys agents i més problemes" a Catalunya per als agents, que consideren "un destí poc atractiu".

SOLUCIONS PER ALS AGENTS

Cívico exposa que les dues unitats desmantellades estaven formades per pocs agents (2 o 3 en cadascuna), però ara aquests han de trobar una nova ocupació.

Segons expliquen des de Jucil, el que passa en aquests casos és que als agents se'ls ofereix la possibilitat de ser reubicats en un altre destí (en què poden desenvolupar les mateixes funcions que duien a terme a Catalunya) durant els 6 mesos següents.

Un cop passi aquest temps, els agents tenen l'oportunitat preferent de tornar a la província on duien a terme les seves funcions (en aquests casos, Girona i Lleida) encara que sigui per desenvolupar altres funcions a altres unitats, expliquen des del sindicat.

FORA DEL 112

Una altra de les batalles que el cos està lliurant des de fa temps és la no presència de la Guàrdia Civil al grup que gestiona el servei d'Emergències a Catalunya, gestionat per la Generalitat. "No tenir presència en això complica, i molt, els operatius", lamenta Cívico.

La portaveu apunta que en els casos que apareixen embarcacions en alguna de les costes, la Guàrdia Civil “arriba tard”, recordant, a més, que les aigües continentals són competència del cos.

De la mateixa manera, Cívico apunta que hi ha una assumpció creixent de competències per part dels Mossos (per exemple, una unitat marítima que ara ha ratificat l'actual conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena) que arracona les funcions dels guàrdies civils.

Per acabar, des del sindicat apunten que la situació dels agents té una darrera derivada, que és la situació política i social, relacionada amb el desig d'independència de part de la població. El secretari general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha apuntat recentment que hi ha una “demonització” del cos a Catalunya. "Sentim que una part minoritària de la societat catalana no ens vol i tenim la sospita que el Govern sembla recolzar aquesta idea", afegia.