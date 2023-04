Exemplar de cria de balena comuna, que va aparèixer morta a prop de l'escullera de la terminal de Bouzas, al Port de Vigo. - EUROPA PRESS

Personal de la Gestora de Subproductes de Galícia (GESUGA) han retirat aquest dimarts una cria de balena comuna que va ser localitzada morta les últimes hores als voltants de l'escullera de la terminal de Bouzas, al Port de Vigo.

L'exemplar, d'una mica menys de 9 metres, va ser remolcat per un vaixell de Salvament Marítim fins al moll del Port Pesquer, i aquest dilluns al matí una gran grua el va hissar i va dipositar en una de les rampes de varada.

Fins al lloc es van desplaçar efectius de l'ONG CEMMA (Coordinadora per a l'Estudi de Mamímers Marins) per a la presa de mostres i han constatat, per la inspecció realitzada, que es tracta d'una cria de pocs mesos, que probablement migrava amb la seva mare i que va haver de morir després d'una col·lisió amb una embarcació.

En aquests casos, l'animal ha de ser traslladat a un gestor de residus orgànics autoritzat per incinerar-lo i així s'ha tramitat amb Medi Ambient, per part de l'Autoritat Portuària de Vigo.