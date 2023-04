Pantà de Sau / ep

Els embassaments de les conques internes catalanes es troben al 25,99% de la seva capacitat, quan l'any passat a les mateixes dates es trobaven per sobre del doble, amb el 57,90%.

Així ho reflecteix la darrera actualització de l'informe de l'estat dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) consultat aquest dimarts.

Segons les dades consultades, l' embassament de Darnius Boadella es troba actualment al 29,47% de la capacitat; el de Sau al 6,62%; Susqueda al 39,35%; La Baells al 25,80%; La Llosa del Cavall al 24,82%; Sant Ponç al 31,94%; Foix al 71,19%; Siurana al 7,30%, i Riudecanyes al 8,19%.

Aquest mateix dimarts, en roda de premsa després del Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que les previsions meteorològiques a curt i mitjà termini "no apunten un canvi de tendència" pel que fa a la millora de la situació dels embassaments, per la qual cosa creu que les pluges de maig seran determinants.

Ha assenyalat que la sequera és el principal problema actualment per al Govern, i ha indicat que la previsió és que aquesta setmana serà "més seca encara del que tocaria per a aquestes dates" i que no es preveu cap episodi important de precipitacions properament .