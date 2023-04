David Bernardo, president del Consell Territorial d'ONCE Catalunya; Manel Eiximeno, director del Centre de Recursos Educatius CRE ONCE Barcelona i Lidia Ramos, cap del departament de Coordinació i Talent de l'ONCE a Catalunya i presidenta del jurat del concurs, han lliurat aquest matí els premis autonòmics de Catalunya als guanyadors del Concurs Escolar del Grup Social ONCE, juntament amb Dolors Blasco, cap del Servei d'Equips d'Assessorament Psicopedagògic i Serveis Educatius Específics de la Generalitat de Catalunya.



En aquesta 39 edició del Concurs Escolar del Grup Social ONCE el guanyadors autonòmics de Catalunya han estat:

Categoria A (Tercer i quart de Primària):

Escola 'Guillem de Balsareny'

Professor: Salvador Sala

Títol: "Tots i totes som un"

Nom del grup: 4t de Primària. Grup A

Director: Joan Sorroche

Sant Rafael

Categoria B (5è i 6è de primària)

Col·legi 'Sant Rafael' de La Selva del Camp, Tarragona.

Professors: Mª Pilar López i Joan Carles López

Títol del treball: 'Lo normal es la diversidad, vívela y hazla vivir'

Nom del grup: 6è Primària. Grup A

Directora: Ester Aguadé

FEDAC Guissona

Categoria C (ESO i FP)

Col·legi FEDAC Guissona

Professora: Anna Gené

Títol del treball: 'Bienvenida diferencia'

Nom del grup: S2 (2º ESO)

Directora: Ainhoa Barrionuevo

Tots els alumnes de les aules guanyadores en aquesta fase autonòmica han rebut com a premi un smartwatch (un rellotge intel·ligent) i un diploma que els acredita com a guanyadors.



En aquesta edició han participat 32.218 escolars de 691 centres educatius de Catalunya, sota la coordinació de 738 professionals de l'educació. Sota el lema 'ONCITY, el videojoc que ens fa iguals' el concurs ha convidat els docents i estudiants a realitzar treballs que impulsessin ciutats i municipis sense barreres com a via per a la inclusió i l'accessibilitat de totes les persones. La participació ha estat per aules completes, han hagut de realitzar una lona, ​​a tall de tanca publicitària, amb un disseny que posés en valor la importància d'aconseguir una ciutat sense barreres, així com una societat inclusiva.



"En una societat en constant canvi, ens trobem amb problemes que crèiem superats a peu de carrer, com la irrupció de nous mitjans de transport (patinets, cotxes, motos i bicis elèctriques...) i altres obstacles que posen en risc moltes persones, no per la seva existència, sí pel seu mal ús. És important que prenem consciència i proposem solucions per una vida sense barreres, inclusiva i accessible per tothom", manifesta Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya.