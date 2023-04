Arxiu - Cartell de lloguer d´habitatges a la façana d´un edifici a Barcelona.

El president del Govern, Pedro Sánchez , va avançar aquest diumenge a la Convenció Municipal del PSOE que l'Executiu aprovarà la mobilització de 50.000 vivendes de la Sareb per al lloguer assequible de joves i famílies. Tot i això, molts es pregunten si aquesta mesura tindrà efecte al mercat de l'arrendament de pisos, que està patint una escalada de preus imparable a tot el país però, especialment, a les ciutats més tensionades com Barcelona i Madrid.

Segons la Federació Nacional d'Associacions Immobiliàries (FAI), els habitatges que la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) té disponibles per al lloguer a zones tensionades no arriba ni al 3% de les 50.000 aprovades pel Govern aquest dimarts al Consell de Ministres, segons ha informat en un comunicat.

En aquest sentit, la FAI considera que aquesta mesura és "fum", ja que l'estoc immobiliari de la Sareb es troba principalment en zones sense demanda o bé consta d'habitatges inacabats, vandalitzats o okupats.

El president de FAI, José María Alfaro, ha assegurat que ni el pla aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres ni la Llei d'Habitatge solucionaran el problema del mercat del lloguer, que ha qualificat com un "autèntic drama social".

Així, el president de la federació ha demanat "alçada de mires" al Govern ia la resta de forces polítiques perquè "tinguin cautela" a l'hora d'anunciar mesures en matèria d'habitatge, fugint d'electorals. "Estem parlant d´un tema altament sensible i preocupant que requereix mesures quirúrgiques eficaces i consensuades, que passarien per posar sobre la taula la necessitat d´un Pacte d´Estat d´Habitatge", ha sentenciat Alfaro.

La Sareb compta amb el 70% dels 50.000 habitatges

La Sareb ja compta amb 35.000 dels 50.000 habitatges per al lloguer assequible de joves i famílies que ha promès Pedro Sánchez. Segons fonts de la Sareb, el Govern pretén incorporar al parc públic d'habitatge al voltant de 21.000 habitatges que té el conegut com a 'banc dolent' que estan o bé en fase de comercialització o en obres per adequar-les.

Així, hi ha al voltant de 9.000 habitatges ja acabats i disponibles per donar entrada a inquilins, mentre que 11.900 més estan pendents de la seva adequació. La Sareb explica que es tracta d'habitatges que estan a disposició de les comunitats autònomes i dels ajuntaments que els vulguin comprar per augmentar el parc d'habitatge social.

D'altra banda, la societat té 14.000 vivendes habitades que, potencialment, poden entrar dins del programa anunciat per Sánchez . En aquest sentit, la Sareb explica que signa un lloguer social amb les persones que habiten a casa seva en situació de vulnerabilitat, sempre que es comprometin a participar en un programa d'acompanyament sociolaboral amb l'objectiu de superar la situació d'exclusió.

D'aquests 14.000 habitatges habitats, actualment n'hi ha 9.000 amb indicis de vulnerabilitat en estudi per signar un lloguer social. Ja s'han aprovat 2.000 lloguers socials. Així, les 21.000 disponibles per comercialitzar i aquestes 14.000 ja habitades sumen un total de 35.000 vivendes, que suposen el 70% del programa anunciat per Pedro Sánchez.

ELECTORALISME

Unides Podem, Esquerra Republicana (ERC) i EH Bildu han saludat la recent iniciativa anunciada pel president Pedro Sánchez per mobilitzar 50.000 vivendes de la Sareb, però també consideren que els sembla "electoralista" que s'anunciï just a la precampanya de les eleccions del proper 28 de maig i després de mesos i anys en què el PSOE es negava a recolzar la mesura.

El coportaveu de Podem , Javier Sánchez Serna, ha retret en roda de premsa que el president hagi "fet seva" una proposta que venia llançant el grup confederal i que el PSOE va rebutjar al Ple del Congrés fa poc més de sis mesos. Segons la seva opinió, l'anunci és un "primer pas", però creu que la xifra de 50.000 habitatges és "modesta", ja que segons ell haurien d'estar "tots" els habitatges de la societat al mercat.

"Celebrem que les idees de Podem obrin camí", ha remarcat Sánchez Serna, que ha apuntat que les propostes del seu grup sobre això van "molt més lluny", tot i que no ha ofert detalls sobre això. En aquesta línia també es va pronunciar la líder d'Unidas Podemos i ministra de Drets Socials, Ione Belarra.



Per part seva, el portaveu d' Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit en concret que "dol veure el PSOE moure's per emergència electoral".

De fet, ha anat més enllà i ha indicat que no li semblen bé les suposades fórmules que vol utilitzar el Govern per cedir aquests immobles a les comunitats autònomes. Segons ha explicat Rufián, la intenció del Govern és posar a la venda de les CCAA aquests immobles propietat de la Sareb.

També s'ha pronunciat sobre aquest assumpte la portaveu d' EH Bildu , Mertxe Aizpurúa, que considera que és una bona mesura, però que arriba tard i amb un motiu principalment electoral, ja que fa mesos el mateix PSOE era el que rebutjava aquesta iniciativa.

Finalment, tant Mireia Vehí, de la CUP , com Néstor Rego, del BNG , han expressat el mateix parer, recordant que més d'una vegada el Grup Socialista deia que aquesta mobilització d'immobles no era possible.