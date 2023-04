Foto: Pixabay

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha alertat de greus errors de seguretat en 300.000 cotxes de les marques Audi, BMW i Skoda que es van fabricar fa uns anys a Espanya. El defecte s'ha detectat als coixins de seguretat, un dels elements bàsics de seguretat dels vehicles.

El Servei d'alertes ràpides de productes perillosos no alimentaris de la Unió Europea (abans conegut com a RAPEX) ha estat l'encarregat d'alertar l'OCU. Els coixins de seguretat es van fabricar per Tataka i el que passa és que aquest element de seguretat acaba deteriorant-se.

"El que fa en cas de desplegar-se, tinguin una pressió interna excessiva que podria fer explotar el cos de l'inflador, de manera que fragments de metall podrien travessar el material del coixí i causar lesions als ocupants", alerten.

MODELS AFECTATS

Aquests són els models de cotxe afectats:

Audi

Audi A4, S4, A4 Cabriolet, S4 Cabriolet, RS4, RS4 Cabriolet, Audi A6, S6, A6 Allroad Quattro i RS6 fabricats entre el 23 de febrer del 2004 i l'agost del 2011.

Audi A5, Q5, Q5 Hybrid, SQ5 TDI, SQ5 TDI plus fabricats entre el 13 de setembre del 2008 i el 26 de novembre del 2012.

TTS Coupé, TT Coupé, TTS Roadster, TT Roadster, TT RS Coupé, TT RS Roadster R8 Coupé R8 Spyder fabricats entre 3 de setembre de 2014 i l'11 de febrer 2017.

BMW

BMW1, BMW 2, BMW 2 Active Tourer/Gran Tourer, BMW 3, BMW 4, BMW 5, BMW 6 els BMW X1, X3, X4, X5, X6 i els BMW M2, M3, M4, X5M, fabricats entre febrer de 2012 i 28 desembre de 2014.

Skoda