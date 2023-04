Un vehicle de la UME treballant en l?extinció de l?incendi forestal de Navelgas, a Tineu. - JORGE PETEIRO - EUROPA PRESS

L'associació AUME denuncia que els efectius que pertanyen a la Unitat Militar d'Emergències (UME) estan sotmesos a unes condicions laborals "amb tints d'explotació laboral", amb disponibilitat permanent i un nombre d'hores treballades a l'any que arriben a duplicar les del resta de treballadors públics.

L'Associació Unificada de Militars Espanyols (AUME) ha difós un estudi que analitza la situació de treball dels militars adscrits a la UME i que denuncia que, després de la "idíl·lica imatge que es pretén mostrar des del Ministeri", hi ha "una realitat oculta" on el tracte als homes i les dones treballadors (militars) té tints d'explotació laboral".

L'AUME al·ludeix a "greus episodis" de minvament de drets que, segons denúncia, no són compensats mitjançant descansos i tampoc unes retribucions justes. Segons assumeix, la UME compta amb unes característiques pròpies de resposta a emergències que, tot i això, no són acompanyades per "una especial atenció a la incidència que tenen en els drets d'aquests treballadors".

En qualsevol cas, l'associació de militars reconeix que tenir un coneixement complet de la situació és "complicat" a causa de l'"opacitat" i la disciplina a què estan sotmesos els seus efectius, per la qual cosa circumscriu l'estudi al Tercer Batalló de la UME, amb seu a Bétera (València), encara que sosté que es poden extrapolar" a la resta de la unitat.

FALLIDA DE LA CONCILIACIÓ PERSONAL

L'informe exposa que els membres de la UME estan sotmesos a unes jornades i horaris que facin fallida la conciliació personal, familiar i professional ia més no té en consideració el dret al descans.

Com a exemple posa la jornada establerta com a norma general per als funcionaris públics, 1.642 hores anuals, davant de les que mostra jornades de militars de la UME de 2.248 i de fins a 3.248 hores.

"Encara que es pot entendre la ineficàcia d'un horari en condicions d'imprevisibilitat, el que no es pot admetre és la inexistència d'una regulació de temps màxim de treball continuat durant la intervenció, com passa", denuncia.

Segons denuncia, l'organització del treball a la UME es constitueix en un espai laboral de disponibilitat permanent del personal, "és residual el temps a disposició de la persona per a la seva conciliació personal, familiar i social".

"L'excessiu nombre d'hores treballades, la manca d'una bona organització de la disposició del personal en les diferents situacions d'activitat, reserva i descans, entren en conflicte amb una normativa nombrosa referent a descansos, 8 jornades i prevenció de riscos, però fonamentalment xoca frontalment amb l'equilibri degut que ha d'existir entre els deures i els drets", insisteix l'AUME.

RETRIBUCIONS

Tot això, segons assegura, no està compensat amb prou retribucions. Els membres de la UME cobren alguns complements que poden elevar la seva nòmina en 300 o 400 euros mensuals, cosa que funciona com a "esperó" per al reclutament donats els baixos sous a les Forces Armades.

Tot i això, subratlla que no perceben retribució per la realització de guàrdies, per hores extraordinàries, per nocturnitat ni per treball en dies festius.