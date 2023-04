El Rei emèrit Joan Carles baixa de l'avió en arribar a l'Aeroport de Vigo-Peinador. - Javier Vázquez - Europa Press

El rei Joan Carles I ha aterrat aquest dimecres a Vigo gairebé un any després de la seva última visita a Espanya el maig del 2022, quan precisament també va visitar la ciutat olivica per després marxar cap a la localitat pontevedresa de Sanxenxo, igual que farà en aquesta ocasió .

En un vol privat procedent de Londres, on va assistir aquest dimarts al partit entre el Chelsea i el Reial Madrid, l'emèrit ha arribat a Galícia a les 13.38 hores, més d'una hora i mitja després del previst, ja que s'esperava que el seu avió toqués terres gallegues cap a les 12.00 hores.

Joan Carles I va baixar pel seu propi peu de l'avió, ajudat per un bastó i vestit amb un jersei fosc i una armilla.

A pista, l'esperava el seu amic personal l'empresari Pedro Campos, amb qui va abandonar l'aeroport amb cotxe només 15 minuts després de l'arribada. A la sortida, la seva majestat va saludar la multitud de premsa que l'esperava des del seient del copilot.

Posteriorment, el rei emèrit es va desplaçar amb cotxe fins a Sanxenxo. Allà participarà amb el vaixell, el 'Bribón', en una regata del campionat espanyol de vela, que se celebra aquest cap de setmana.

El sector hostaler de la turística localitat gallega, els veïns i els seus visitants enquadren en la "normalitat" el segon viatge en menys d'un any a Sanxenxo, on va anar el maig del 2022 en què va ser la seva primera visita a Espanya des que el 2020 va establir la seva residència a Abu Dhabi.

Aleshores, més de 200 professionals de mitjans de comunicació es van desplaçar a Sanxenxo per cobrir el cap de setmana que l'excap de l'Estat va passar a la localitat gallega, on va estar allotjada a casa del seu amic i president del Reial Club Nàutic de Sanxenxo, Pedro Camps.

VIATGE A LONDRES



Abans de tornar a Espanya, el Rei emèrit va fer parada a Londres, on ha passat un parell de dies gaudint de la ciutat. Allà, va anar a un exclusiu club amb diverses persones més, segons ha informat el diari 'Daily Mail', que ha publicat diverses imatges.

Don Joan Carles va visitar el club Oswald, situat al centre de la capital britànica i entre els membres del qual figuren la reina consort Camilla, el Príncep Guillem o l'exprimer ministre britànic Boris Johnson.

El pare de Felip VI va ser vist abandonar el club dilluns a la 23.00 hores acompanyat de dos guardaespatlles que el van ajudar en els seus moviments ia continuació va pujar a un vehicle, des del qual va saludar els periodistes presents.

Després d'això, dimarts va anar al xoc entre el Reial Madrid i el Chelsea a la Champions. Així mateix, s'havia assenyalat que Joan Carles mantindria un dinar privat amb Carles III, a la coronació del qual el proper 6 de maig no està previst que hi acudeixi, si bé des de l'Ambaixada britànica a Madrid es va negar aquest extrem.

"MALESTAR" A SARZUELA



D'aquesta manera, el Joan Carles I ha tornat a Espanya, un viatge que ha generat "malestar" a Zarzuela, segons fonts consultades per Europa Press, ja que s'haurien assabentat pels mitjans de comunicació dels plans de l'emèrit de tornar a Sanxenxo.

A Zarzuela consideren particularment "inoportú" que la visita es produeixi en aquests moments atesa la proximitat amb les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig i per tant en període preelectoral, encara que reconeixen que es tracta d'una decisió personal del pare del Rei i la emmarquen a la seva vida privada, com també ha fet el Govern.

Ja la primera visita que va fer a Espanya Joan Carles a finals de maig de l'any passat havia generat malestar a la Casa del Rei, a causa de l'expectació amb què es van seguir tots els seus moviments durant la seva estada a Sanxenxo ia l'interès suscitat, molt lluny de la privadesa amb què havia manifestat que volia que transcorreguessin aquest tipus de desplaçaments.

En aquella ocasió, pare i fill es van reunir posteriorment a Madrid. Després del mateix, la Casa del Rei va recordar a Joan Carles en un comunicat que a la seva carta per notificar-li que Abu Dhabi seria la seva residència permanent també li havia dit que quan visités Espanya volia fer-ho amb "la major privadesa possible".

Aleshores, el missatge va calar aparentment a l'emèrit, ja que no va tornar al juny per a una nova regata com s'havia avançat, i en els mesos següents ha mantingut un silenci inusual, sense recórrer al seu entorn més proper per traslladar missatges sobre les seves intencions o sobre la seva vida a l'exili emiratí.