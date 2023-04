Un dels NFT. Foto: CaixaBank

imagin , la plataforma de serveis digitals i estil de vida impulsada per CaixaBank , s'endinsa a l'univers dels NFT a través de la primera col·lecció d'il·lustracions digitals tokenitzades que reflectiran el suport a projectes d'impacte positiu. La iniciativa té com a objectiu premiar aquells usuaris que contribueixin al repte sostenible plantejat per imagin: netejar 100 tones de plàstics del mar.

Aquesta primera col·lecció d'imagin NFT es titula Clean the oceans i està formada per il·lustracions inspirades en la fauna marina que recullen l'aportació concreta de cada usuari a aquest repte sostenible i la traçabilitat de la seva contribució. Es tracta del primer projecte a Europa que permet mostrar mitjançant tecnologia blockchain l'impacte de la participació d'usuaris finals en accions ESG.

L'NFT conté la informació concreta sobre els plàstics retirats per la contribució de cada usuari, amb les dades de la data de recollida dels residus, el port on s'han desembarcat, la planta de reciclatge i la segona vida atorgada al material reciclat , que habitualment s'utilitza per a la fabricació de mobiliari. L'actiu digital inclou també l'identificador únic amb què es podrà certificar que existeix a la xarxa blockchain i està transferit al wallet assignat a cada client.

Cada NFT conté també una il·lustració única. La col·lecció ha estat dissenyada per un equip creatiu que ha utilitzat recursos d'art digital avançats, incloent-hi intel·ligència artificial. El resultat és una reinterpretació de l'imaginari dels fons oceànics profunds i la fauna que hi viu en combinació amb elements fantàstics i onírics.

A través d'aquest projecte, imagin consolida el seu posicionament com a referent digital en sostenibilitat i reafirma la seva aposta per posar la innovació al servei del model de projectes sostenibles i l'experiència d'usuari de primer nivell. El projecte posa de manifest el paper fonamental que la tecnologia blockchain pot jugar a l'àmbit de la sostenibilitat, com a eina capaç de verificar l'impacte real d'aquest tipus d'accions.

Aquesta iniciativa d'imagin ha comptat amb la col·laboració de Fireblocks, partner que custodia les claus privades dels actius digitals; KPMG, com a assessors del projecte; i ioBuilders, com a generadors de NFT.

REPTE SOSTENIBLE

Les aportacions al repte sostenible es fan mitjançant la domiciliació de nòmines: imagin recollirà 1kg de plàstics del mar per cada usuari que porti una nova nòmina en el marc de la seva nova acció comercial de captació . L'objectiu del repte és assolir les 100 tones de plàstics recollits al llarg del 2023 a través de diferents accions i iniciatives. La contribució al repte de cada usuari a través de la domiciliació de la nòmina es tangibilitzarà mitjançant l'NFT.

Un cop generat el token que reflecteix la participació en aquesta iniciativa, els usuaris podran visualitzar el NFT automàticament dins una nova funcionalitat de l' app d'imagin dissenyada per emmagatzemar aquest tipus d'actius digitals. L'NFT d'imagin no es pot emmagatzemar en wallets externs a imagin ni tampoc vendre's o comercialitzar-se de cap manera: l'única manera d'aconseguir la visualització és participar en el repte sostenible d'imagin. L'usuari sí que podrà compartir la imatge de l'NFT per xarxes socials o amb els seus contactes.

La iniciativa comercial inclou també una remuneració de 150 euros en compte a tots els usuaris que domiciliïn la seva nòmina per primera vegada, si aquesta és dimport superior als 1.000 euros, i de 50 euros si és inferior a aquest import.

Un cop finalitzi aquesta primera col·lecció, imagin es planteja també crear noves sèries de NFT que premiïn la implicació de la seva comunitat en els tres reptes sostenibles en què la plataforma està focalitzada: la protecció dels boscos, la conservació de mars i oceans, i la transformació social.