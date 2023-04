Foto: Europa Press

Un tribunal contenciós administratiu ha admès parcialment el recurs d'un treballador interí, que va formar part de l'Ajuntament de Saragossa, perquè rebi una indemnització pel seu acomiadament encara que no consolidés la plaça.

Segons publica Diario 16, aquesta persona va ocupar diferents càrrecs temporalment, tots en situació d'interinitat en aquesta administració, durant més d'una dècada.

Finalment, el 2018 es va convocar un concurs per part del consistori saragossà, i aquell mateix any se li va comunicar el cessament de la seva feina, sense que li correspongués cap indemnització.

El treballador va portar el cas a la justícia, que 5 anys més tard estima parcialment el seu recurs "per haver existit un excés o abús en la contractació temporal del recurrent per part de l'Administració demandada", en transcórrer més de 3 anys des que ocupés la plaça i fins que aquest lloc de treball singularitzat va ser inclòs en el procediment d'estabilització d'ocupació.

La decisió que ha pres el tribunal té el seu fonament en una resolució de març de 2020 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que considera que perquè hi hagi abús no és necessari ni exigible que es produeixin successius nomenaments o contractes, resultant suficient un sol perllongat en el temps més enllà del permès per la llei.