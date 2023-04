Bandera LGTBI / @EP

Un 27,8% persones LGTBI+ votaria PSOE i un 22,6% Podem, per això les dues formacions aglutinarien prop del 50% del vot d'aquest col·lectiu, mentre que un altre 20% votaria el PP, un 7% Vox i gairebé un 5% a Cs, segons es desprèn de l'estudi ' L'estat LGTBI+ a Espanya ' realitzat per 40db per a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals i més (FELGTBI+), presentat aquest dijous 20 d'abril a l'espai META de Facebook, a Madrid.

L'enquesta --realitzada a 800 persones LGTBI+ més grans de 18 anys el mes de febrer passat--, ha estat realitzada amb l'objectiu de revelar la intenció de vot de les persones LGTBI+ a Espanya (prop de 3 milions de votants aproximadament) a les properes eleccions generals.

"La funció és doble: conèixer quines poden ser les necessitats del col·lectiu i la conscienciació social, considerant que les persones estan en situacions de franc desavantatge en determinats aspectes", ha assenyalat en roda de premsa la responsable d'anàlisi i investigació social de la FELGTBI+ , Maria Rodríguez.

En aquest context, el secretari d' Organització de la Federació Estatal LGTBI+ , sociòleg i politòleg, Ignacio Paredero, ha destacat durant la presentació que el col·lectiu LGTBI+ considera que Unides Podem està "molt compromesa" (29,5%) o "força compromesa" (26,3%) amb els seus drets i que el PSOE està "molt compromès" (12,4%) o "força compromès"(33,8%). Per contra, un 65% de les persones enquestades consideren que Vox està "gens" compromès amb els drets del col·lectiu i un 39,5% pensa igual sobre el PP.

"Això demostra que els insults a les persones LGTBI+ tenen conseqüències electorals. És molt complicat mobilitzar les persones perquè et votin quan alhora les estàs insultant", ha afegit Paradero.

D'aquesta manera, l'informe constata que els enquestats han manifestat que prefereixen apostar per partits que són percebuts com a "compromesos" amb els drets del col·lectiu LGTBI+ i reflecteix que la Llei Trans i de garantia dels drets LGTBI és recolzada amb rotunditat pel col·lectiu .

En aquest sentit, l'informe reflecteix que és recolzada i valorada "molt positivament" per un 21,6%, "positivament" per un 41,4% i que un 11,8% la valoren "negativament" o "molt negativament".

POBLACIÓ JOVE PERÒ POC MOBILITZADA

D'altra banda, l'analista de 40dB, Víctor Pérez-Gumán, ha detallat que, sobre la base de l'última enquesta del CIS, estimen que, a Espanya, “entre un 7% i un 8% de la població és LGTBI+; un 20 % en el cas de la població entre 18 i 24 anys”.

Així, ha explicat que la població del col·lectiu és en comparació més jove que la població general, tot i que està menys mobilitzada. "És un biaix que realment el que pot estar passant és que no voti perquè sigui jove, no perquè sigui del col·lectiu", ha assenyalat.

"Encara que l'estudi del vot i el comportament electoral al col·lectiu LGTBI+ és complex tècnicament i no està estès a Espanya, és fonamental si es vol tenir una imatge real de la societat espanyola, cada vegada més plural i diversa", ha afirmat.