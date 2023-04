El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Francisco César García Magán i el director de mitjans de la CEE, José Gabriel Vera / @EP

Els bisbes espanyols han advertit que la gestació subrogada és "inequívocament" una "nova forma d'explotació de la dona" i han demanat una llei que "impedeixi" està pràctica no només a Espanya sinó també a l'estranger.

"La maternitat per subrogació és, inequívocament, una nova forma d'explotació de la dona, contrària a la dignitat de la persona humana, ja que utilitza el cos femení, i tota la seva persona, reduint-la a ser una incubadora humana", subratllen en una nota de la Comissió Episcopal per als Laics, la Família i la Vida, aprovada aquest divendres pels bisbes, durant l'Assemblea Plenària.

A més, afegeixen que amb l'anomenat "úter de lloguer" es converteix la maternitat en "objecte de comerç, que es compra i es ven".

Alhora, els prelats assenyalen que "no existeix un dret a la procreació i per tant un dret al fill" i criden a protegir l'interès superior del menor.

Per tot això, creuen que "és necessària una legislació que impedeixi aquesta pràctica de la maternitat subrogada", que encara que ja és il·legal a Espanya, sí que es permet a altres països.

"Es parla no només per a Espanya, sinó també amb un sentit general, hi ha països que ho tenen aprovat, altres no", ha puntualitzat el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), aquest divendres, a la roda de premsa final de l'Assemblea Plenària dels bisbes.

En tot cas, ha precisat que a la nota no es fa esment a "cap cas concret o mediàtic" encara que aquestes "reflexions" es publiquen poques setmanes després de la notícia de la maternitat subrogada de la presentadora Ana Obregón , i han volgut que la veu de l´Església s´escolti dins del debat social suscitat per aquest cas.

INSTRUCCIÓ SOBRE ABUSOS

D´altra banda, l´Assemblea Plenària dels bisbes ha aprovat una Instrucció de la Conferència Episcopal Espanyola sobre els abusos sexuals de menors i persones vulnerables. Es tracta d'un document sobre el qual treballen des de l'abril del 2019, quan es va acordar sol·licitar a la Congregació per als Bisbes del Vaticà l'autorització per publicar un Decret general.

En aquell moment, i després de diverses consultes amb els organismes implicats de la Santa Seu, van considerar oportú esperar que es publiqués el Vademècum de la Congregació per als Bisbes, el Motu Proprio Vos estis lux mundi del Papa, així com la reforma del Llibre VI del Codi de dret canònic. Així, el text de la CEE va introduir les modificacions després de publicar aquests documents.

Finalment, la Plenària del novembre del 2022 va aprovar unes Línies Guia per a l'actuació en casos d'abusos sexuals contra menors que s'aplicaria de manera conjunta a totes les diòcesis.

En aquesta Assemblea s'aprova com a Instrucció per a l'Església a Espanya i s'actualitza amb les noves disposicions establertes al text definitiu de Vos estis Lux mundi, que va ser aprovat recentment pel Papa Francesc i que entrarà en vigor el proper dia 30 d'abril.

Aquest document serà actualitzat cada cop que variï la normativa canònica vigent. A més, la CEE explica que el caràcter d'Instrucció, en unificar i explicar el dret vigent sobre la matèria, reforça l'aspecte normatiu del document que tindrà "força de normes i no només d'orientacions, en línia amb la voluntat manifestada pel Sant Pare ".

Tal com ha explicat el secretari general de la CEE, es tracta d'una "espècie de vademecum" perquè els responsables diocesans sàpiguen com han d'actuar quan reben una denúncia d'abusos a les oficines de protecció a menors.

Entre els passos a seguir, el bisbe ha indicat que s'ha de fer una investigació prèvia, informar la Santa Seu --la que determina si cal iniciar un procés penal per via administrativa o judicial-- i adoptar mesures cautelars.