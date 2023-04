Logo de Twitter @ep

La xarxa social Twitter ha eliminat aquest dijous a la tarda les marques de verificació blaves heretades, de manera que els que vulguin conservar-les s'hauran de subscriure a la versió de pagament.

La xarxa social havia anunciat que l'1 d'abril començaria a retirar les insígnies blaves heretades, de manera que els usuaris individuals que vulguin mantenir-la havien d'accedir a una subscripció Twitter Blue i les organitzacions i empreses a una altra dirigida a elles, coneguda com a 'Organitzacions verificades'.

Tot i això, han estat molts els comptes que des de principis d'aquest mes han mantingut la insígnia blava sense haver pagat una subscripció. Per esmenar aquesta situació, l'actual propietari de Twitter, Elon Musk , va anunciar al seu perfil que "la data final" en què es retirarien les insígnies blaves heretades seria el 20 d'abril, com així va passar finalment.

Les insígnies blaves heretades es van obtenir mitjançant el procediment antic i gratuït que només exigia a lusuari interessat sol·licitar la verificació i complir una sèrie de requisits. La seva finalitat era evitar les suplantacions, recolzant que l'usuari o l'organització que la gestionava era qui deia ser i que, a més, era un actor notable per al debat públic.

Aquest sistema mai va convèncer Musk, que sempre va ser crític amb la política que concedia o retirava l'esmentada insígnia. Per això, amb el seu nou paper com a propietari de la xarxa social, va incorporar la insígnia blava a la subscripció Twitter Blue, perquè qui volgués tenir-la només hagués de pagar per ella, encara que també havia de complir uns requisits.