Persones passejant a Múrcia. Foto: Europa Press

Més enllà de les relacions polítiques (marcades, sempre, pel color polític de les administracions de torn) és sa i saludable preguntar-se quina percepció tenen els ciutadans de les diferents comunitats sobre els de les altres .

En aquest punt poden aparèixer estereotips com que els catalans som garrepes, els andalusos uns graciosos, els canaris tranquils, els aragonesos tossuts...

Però per intentar saber què pensen els uns sobre els altres, en aquesta setmana de CIS , el portal Electomania ha volgut preguntar a més de 1.600 persones que viuen a les diferents comunitats (i també a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla) per la "simpatia intercomunitària". Dit altrament, per les seves preferències i per les seves fílies (i fòbies).

Contràriament al que es podria pensar, per l'ebullició política que s'ha viscut els darrers anys, Catalunya no és la comunitat que cau pitjor o que genera més 'odi'. A la darrera consulta que ha fet aquesta pàgina web, les pitjors notes les reben Ceuta i Melilla, amb un 5,5, mentre que la comunitat que rep una pitjor puntuació a la mitjana de les consultes és la Regió de Múrcia , amb un 6 ,2.

Un lloc per sobre hi ha Castella-la Manxa, amb un 6,3, mentre que la mitjana de puntuació que rep Catalunya és d'un 7,0, ocupant el desè lloc. En aquesta classificació, a més, Catalunya li 'guanya' l'enfrontament particular (si es vol veure que existeix) a la Comunitat de Madrid , que en rep un 6,6.

Al lloc més alt del podi hi ha el Principat d'Astúries (7,9), Galícia (7,7) i Euskadi (7,6).

COM VEIEM ELS PAÏSOS DEL NOSTRE ENTORN?

De la mateixa manera, Electomania ha preguntat també sobre la percepció que es té dels països del nostre entorn.

Les respostes majoritàries apunten Portugal com el nostre veí predilecte, amb una valoració mitjana de 8 sobre 10. El segueixen Andorra i França, que superen el 6.



D'altra banda Marroc s'emporta la pitjor puntuació, despertant la simpatia de 4 de cada 10 usuaris, mentre que el Regne Unit i Gibraltar amb prou feines freguen el 5, suspenent el territori del Penyal.