Tot i que la normativa estableix que els vehicles en servei d'urgència tenen preferència de pas i estan exempts de complir certes normes i senyals, incloent-hi límits de velocitat, la realitat és que els radars no fan aquesta distinció. | @EP

Resulta poc comú i fins i tot il·lògic multar una ambulància per excedir el límit de velocitat o estacionar en un lloc inapropiat mentre està prestant serveis. Tot i que l'actual legislació de trànsit ho permet, hi ha situacions en què es produeixen errors. Tot i això, la reiteració de fallades està minvant la paciència dels serveis sanitaris, especialment a Catalunya. Una situació que s'ha agreujat recentment per la instal·lació de radars de trànsit al centre de Barcelona , els quals limiten la velocitat a 30 quilòmetres per hora a zones escolars.

L'empresa del sector del transport sanitari urgent i no urgent a Catalunya, Ambulàncies Domingo , es troba enmig d'un escàndol després que fonts de l'empresa informessin que reben al voltant de 60 multes a la setmana per excés de velocitat en horari laboral mentre fan serveis sanitaris, tal com ha avançat 'ABC'.

Aquesta situació és perquè els radars no discriminen entre vehicles en servei d'urgència i altres usuaris de la via . Tot i que l'article 27 de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària estableix que els vehicles en servei d'urgència tenen preferència de pas i estan exempts de complir certes normes i senyals, incloent-hi límits de velocitat, la realitat és que els radars no fan aquesta distinció i registren qualsevol excés de velocitat.

Les imatges capturades pels radars mostren clarament el vehicle, la matrícula, l'hora i el lloc on es va cometre la infracció i s'envien directament a la companyia responsable de l'ambulància en qüestió. Aquesta situació ha generat una gran preocupació entre el personal de l'empresa i ha portat a qüestionar l'efectivitat de les lleis actuals pel que fa al transport sanitari.

En aquests casos, els consistoris exigeixen el nom del conductor del vehicle per enviar-li una sanció nominal corresponent a les multes rebudes per excés de velocitat. Aleshores, la companyia es veu obligada a presentar al·legacions davant de l'ens municipal, argumentant que el vehicle estava realitzant un transport sanitari urgent en el moment de la infracció. Fonts municipals asseguren que, encara que s'emet la multa en un primer moment, quan es justifica que el vehicle estava en servei d'urgència, la sanció es retira immediatament .

Per part seva, l' Ajuntament de Barcelona ha reconegut la disfunció en aquest procediment i ha afirmat que està treballant per resoldre-la. S'han iniciat reunions entre l'Institut Municipal d'Hisenda i la Generalitat per establir solucions que evitin aquestes situacions i en permetin la correcció.

NO SÓN ELS ÚNICS PERJUDICATS

Els serveis sanitaris no són els únics perjudicats per aquesta disfunció. Els empleats de Correus de Barcelona també han denunciat ser víctimes de la política "antivehicles" de l'Ajuntament, segons ha comunicat el sindicat independent Sipcte. Els treballadors afirmen rebre multes gairebé diàriament "només per fer la seva feina", ja que han d'abandonar els vehicles per entregar paquets a domicilis. Segons el comunicat, aquestes multes pugen a 60 euros diaris , dels quals el treballador ha de pagar la meitat, és a dir, 30 euros per dia.