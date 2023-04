Aigües amb residus de plàstic. Foto: WWF

La cura del medi ambient és una cosa que, amb el pas dels anys, ens hauria de preocupar més, encara que no acaba de quedar clar si es fa prou per garantir que passi i que el planeta que hereten les generacions que han de venir després de la nostra és, com a mínim, igual que el que tenim.

Emissions de gasos, generació de residus... els humans tenim moltes formes de contaminar, encara que una de les que més impacte genera als oceans, que cobreixen el 70% de la superfície de la Terra , és l' abocament de plàstics , en qualsevol de les formes.

Una de les preguntes que ens pot rondar és qui contamina més d'aquesta manera; i les dades més recents, d'un estudi del 2021 liderat pel neerlandès Lourens Meijer i publicat a la revista Science , alerta que aquest fet s'està accentuant i que més de 1.000 rius són els que porten el 80% del total de plàstic abocat a els oceans del planeta.

Aleshores... quins són els països responsables i en quina mesura?

1) Filipines: 356.371 tones .

2) Índia: 126.513 tones .

3) Malàisia: 73.098 tones .

4) Xina: 70.707 tones .

5) Indonèsia: 56.333 tones .

6) Myanmar: 40.000 tones .

7) Brasil: 37.799 tones .

8) Vietnam: 28.221 tones .

9) Bangla Desh: 24.640 tones .

10) Tailàndia: 22.806 tones .

Crida l'atenció que les Filipines sigui l'estat que més contamini i que la Xina, superpotència industrial i de comerç, estigui al quart lloc. Tot i això, a aquestes dades s'han d'afegir les 176.000 tones de plàstic que es van generar i es van llançar als oceans en la suma de la resta de països del món... encara que la suma de tots els estats contaminen menys de la meitat del que ho fa Filipines.

El Brasil és l'únic país no asiàtic d'allò més contaminants, i els autors de l'estudi i els recopiladors de dades apunten que la mala gestió dels residus, cosa que consideren que és habitual en moltes indústries del continent asiàtic, és la causa principal de la situació actual.

Una tortuga envoltada de plàstics. Foto: WWF

A més, també volen desmuntar alguns mites o possibles prejudicis, com ara que els països que produeixen més plàstic (o que consumeixen més d'aquest material) són els principals responsables dels abocaments. Res més lluny de la realitat; de fet, països com les Filipines, Malàisia, Indonèsia i Myanmar tenen bona part de la seva població en àrees geogràfiques petites.

A això cal sumar-hi elements que els experts consideren clau, com una alta quantitat de pluges al cap de l'any (siguin més o menys estacionals) i la ja esmentada mala gestió de residus.

PETICIÓ D'UN ACORD GLOBAL

Segons WWF, l'abocament d'aquests milions de tones anuals és "una de les amenaces principals per a la salut del medi ambient".

L'ONG denuncia que milions d'espècies animals (rèptils, aus i mamífers marins) moren ofegats o atrapats a les trampes de plàstic o per ingesta de fragments de plàstic. A més, molts d'aquests fragments acabaran al nostre propi estómac posant en risc la salut humana.

Per això, des de la secció espanyola de l'entitat, tenen posada en marxa una campanya (que vol aconseguir 200.000 signatures) per lluitar "contra la contaminació per plàstics a la natura" i, a més escala, aconseguir un acord global per a la matèria.