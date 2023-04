Els Grups de Rescat Especial d'Intervenció en Muntanya de la Guàrdia Civil han estat suprimits pel fet que les alertes, que són canalitzades pel servei d'emergències autonòmic, són dirigides a les competències regionals en lloc d'ells. | @EP

El Govern ha confirmat la supressió de certes unitats del Grup de Rescat Especial d'Intervenció a Muntanya (GREIM) de la Guàrdia Civil a Catalunya i Navarra a causa de raons “operatives”. Segons fonts governamentals, això és perquè les alertes són canalitzades des del servei d'emergències 112 de cada regió als serveis específics de les comunitats autònomes, en lloc de ser dirigides a l'Institut Armat.

El GREIM és una unitat especialitzada en rescats a terrenys d'alta muntanya i la seva feina és essencial per garantir la seguretat dels ciutadans que s'aventuren en aquestes zones. Tot i això, segons les dades proporcionades pel Ministeri de l'Interior, el nombre d'intervencions d'aquest tipus ha disminuït els últims anys.

"Les incidències que sorgeixen en aquest àmbit estan sent ateses per serveis específics de rescat o per equips de bombers pertanyents a la mateixa administració autonòmica , als quals se li assignen la responsabilitat de les mateixes des del 112", ha indicat el Govern en una resposta parlamentària.

"És per això que atenent qüestions tècniques i operatives, directament relacionades amb l'eficàcia del servei al si de la Guàrdia Civil, s'ha procedit a la supressió dels GREIM de Roncal i Puigcerdà" , ha assenyalat, en referència a aquests dos municipis de Navarra i Girona.

L'Executiu ho ha donat a conèixer un comunicat datat el 4 d'abril. Segons aquesta nota, s'ha considerat necessari dur a terme una actualització de la distribució territorial de la unitat, per tal adaptar-la a l'augment exponencial de l'activitat d'aquesta especialitat en el medi natural.

XOC DE COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES



En els darrers mesos, diferents associacions professionals de la Guàrdia Civil han qüestionat els plans dels governs autonòmics amb policies pròpies pel xoc de competències , especialment en el cas dels Mossos d'Esquadra pel que fa al servei marítim , un assumpte abordat al Congrés.

Aquestes associacions, de fet, han posat el focus en què la majoria de les intervencions es deriven cap als Mossos des del servei d'emergències 112, que depèn de l'Administració autonòmica ia la sala del qual no hi ha representants per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, sigui la Guàrdia Civil o la Policia Nacional.

En la resposta al diputat Pablo Cambronero , l'Executiu comença negant que s'estigui "suprimint progressivament unitats operatives de la Guàrdia Civil dels territoris de les comunitats autònomes del País Basc, Navarra i Catalunya". També es refereix a l'anàlisi continuada del desplegament i els recursos humans disponibles per "adequar-los a un eficaç compliment de les seves missions en les millors condicions possibles".

"REORGANITZACIÓ" DEL NRBQ I GEDEX



El Govern es refereix a continuació a la "reorganització" de les unitats encarregades de desactivació d'explosius . "La necessitat que cada unitat compti amb un nombre més gran de components per donar una resposta més eficient ha portat la Guàrdia Civil a realitzar una reorganització del Servei de Desactivació d'Explosius i Defensa NRBQ (SEDEX-NRBQ)", assenyala.

Des de l'any 2016, el Grup Especial de Desactivació d'Artefactes Explosius (GEDEX) de la Zona del País Basc actua de forma coordinada des de Biscaia, "concentrant el seu personal a la seu del GEDEX de la província esmentada, atès que aquesta comunitat autònoma posseeix una extensió petita i bones vies de comunicació”.

Una cosa semblant passa en el cas de Lleida, encara que en aquest cas matisen que la " supressió del GEDEX no suposa una disminució dels especialistes dedicats a les funcions pròpies de l'especialitat, sinó tot al contrari". "Representa", precisa el Govern espanyol, "una millora en l'operativitat d'aquestes unitats en reforçar altres GEDEX, concretament el de Navarra, Saragossa i Barcelona".