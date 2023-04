La calor s'instal·larà a la Península / @EP

Una massa d'aire procedent del nord d'Àfrica, que podria ser la més càlida a situar-se sobre la Península en aquestes dates des del 1980 portarà els termòmetres fins a 15 graus per sobre del que és normal, a uns valors excepcionalment alts per a aquestes dates, ja que podran fregar o arribar els 40 graus centígrads (ºC), "una cosa absolutament extraordinària a l'abril", segons informa l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

A la massa d'aire de latituds baixes, que arribarà reescalfada després del pas per l'Àfrica, se sumarà a l'estabilitat atmosfèrica, que permetrà brillar el sol, que a hores d'ara ja escalfa i donarà lloc a un episodi de temperatures excepcionals.

El portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo, exposa que aquesta massa d'aire que visitarà la Península en els propers dies podria ser “la més càlida que s'ha situat sobre Espanya per a aquestes dates en almenys els darrers 43 anys ” i donarà lloc valors excepcionalment alts que poden polvoritzar els rècord de calor per al mes d'abril en més de 5 graus centígrads.

En concret, ha explicat que diumenge ja van començar a pujar els termòmetres després d'un breu recés de calor dissabte, quan el mercuri va tornar als valors més o menys normals respecte a la climatologia. Així, les temperatures màximes i mínimes continuaran pujant i dijous i divendres seran els dies de més calor, en una situació d'altes temperatures.

Des de dimarts estaran entre 5 i 10 graus centígrads per sobre del normal a la major part de la Península i entre dijous i divendres entre 10 i 15 graus per sobre de la mitjana i fins i tot podrien estar més de 15 graus sobre el normal divendres a punts del sud de la Península.

El portaveu indica que només se salvaran d'aquesta calor a la costa atlàntica de Galícia i al Cantàbric, encara que a l'interior d'aquestes comunitats es podran superar els 25ºC, igual que a la costa catalana i al nord de la Comunitat Valenciana.

També pujaran les temperatures nocturnes, que seran altes per a l'època de l'any i des de dijous es podran registrar nits tropicals --de més de 20ºC-- a la zona del sud de la Península i de l'àrea mediterrània.

La situació podria prolongar-se fins dissabte quan començaria a entrar una massa d'aire atlàntica, una mica més fresca, tot i que encara aquell dia serà molt calorós a l'est de la Península ia les Balears on es podran superar a les dues zones els 35ºC.

A les Canàries les temperatures també seran altes per a l'època de l'any però no tant i dimecres i dijous es podrien superar 30 graus en punts de Gran Canària i de Fuerteventura.

Pel que fa a les precipitacions, aquesta última setmana d'abril no s'esperen, encara que no es descarta que el cap de setmana que ve pugui ploure en algunes zones del nord, però en cap cas seran quantitats abundants.

Amb aquest panorama, Del Campo adverteix que el risc d'incendis serà molt alt a l'est de la Península fins dimecres ia partir de dijous el risc serà molt alt o extrem i s'estendrà a zones àmplies de la Península. El portaveu també demana molta precaució en l'exposició al sol perquè l'índex de radiació ultraviolada ja presenta valors molt alts.

ASCENS GRADUAL

En concret, aquest dilluns espera que se superin els 32ºC a la vall del Guadalquivir, que el cel estigui pràcticament clar a tot el país ia penes pluges excepte en punts de Galícia.

Dimarts seguiran les altes pressions i arribarà l'aire càlid, que provocarà un nou increment de les temperatures tant nocturnes com diürnes especialment al sud-est, on podran pujar uns 6 o 8ºC respecte de dilluns i superar així els 28ºC en àmplies zones del territori. fins i tot 34ºC a la vall del Guadalquivir, punts de la regió de Múrcia i de la Comunitat Valenciana. Només podria haver-hi alguna pluja aquell dia dimarts a l'extrem nord de Península i no es descarta alguna tempesta a Catalunya.

Dimecres es produirà una nova pujada tèrmica excepte a la vora del Mediterrani, on bufaran les brises i baixaran lleugerament. Aquest dia passaran de 32ºC a la vall de l'Ebre, a l'interior de la Comunitat Valenciana, punts de Castella-la Manxa, sud d'Extremadura i àmplies zones d'Andalusia.

A la vall del Guadalquivir dimecres passaran de 35ºC i fins i tot a Còrdova o Sevilla rondaran els 37ºC, per la qual cosa podrien superar els seus respectius rècord tèrmics per al mes d'abril, de 34ºC a Còrdova i de 35,4ºC a Sevilla. "Això dóna una idea del que és extraordinari de l'episodi, ja que aquests rècord es poden batre àmpliament", comenta.

Dimecres no sembla probable que plogui excepte algun xàfec en zones de muntanya. Així, el portaveu assenyala que dijous i divendres seran els dies de més calor ja que se superaran els 30ºC a moltes zones de la Península i de les Balears. Per exemple, assenyala que a Madrid rondaran els 31 o 32ºC, quan el seu rècord a l'abril són 30,1ºC.

Fins i tot aquests dies es podria arribar a 40 ºC. Divendres arribaran a 34 o 35ºC a la vall de l'Ebre ia la meitat sud. A Saragossa es podrien superar els 35ºC i passarien amb escreix el rècord de calor a l'abril per a la capital aragonesa, de 32,4ºC. Mentrestant, a la vall del Guadalquivir es poden superar els 38ºC, una xifra que dista del seu rècord de calor de 32,4ºC al mes d'abril.

"No es pot descartar del tot que a la vall del Guadalquivir puguin arribar a 40ºC i això a l'abril a Espanya seria una cosa absolutament extraordinària, però en qualsevol cas, encara que posem el focus en aquest valor pel seu simbolisme, ia superar els 38ºC en ple El mes d'abril seria una cosa absolutament extraordinària a la vall del Guadalquivir és una cosa insòlita i molt destacada", ha analitzat.

Pel que fa als núvols, no descarta que dijous i divendres augmenti la nuvolositat, cosa que augmenta la incertesa del pronòstic, de manera que en algunes zones podria no pujar tant la temperatura.

Respecte a les mínimes, també aniran pujant gradualment i divendres apareixeran nits tropicals al sud de la Península, a ciutats com Almeria, Alacant, Jaén o Màlaga.

Aquests núvols que arribaran dijous i divendres no deixaran precipitacions o, com a molt, algun xàfec aïllat a zones de muntanya.

El dissabte serà una nova jornada "extremadament calorosa" per a l'època a l'est peninsular ia les Balears, amb més de 35ºC de temperatura màxima. Diumenge arribarà una baixada generalitzada dels termòmetres que posarà fi a aquest episodi "extremadament càlid".

Tot i això, aquell dia, diumenge podrien repuntar els termòmetres a la Mediterrània. Sobre les pluges, tampoc espera gaires precipitacions el cap de setmana, potser a l'extrem nord peninsular i sense descartar que es puguin estendre a altres punts del nord.