Un moment de lʻevacuació. Foto: Europa Press

L'avió de l'Exèrcit de l'Aire amb 72 persones evacuades del Sudan, entre elles 34 espanyols, ha aterrat poc després de les 11 del matí d'aquest dilluns 24 d'abril a la base aèria de Torrejón de Ardoz, on ha estat rebut pel ministre dAssumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares.

L'aparell havia partit durant la matinada de Djibouti, fins on va aconseguir traslladar diumenge a última hora de la nit al grup d'un centenar de persones, entre les quals hi havia la trentena d'espanyols així com ciutadans d'un total d'onze nacionalitats, gràcies a un operatiu en què van participar prop de 200 militars dels Exèrcits de Terra i de l'Aire.

"És un moment feliç i un moment d'alleujament perquè hem pogut completar amb èxit l'evacuació dels espanyols que han volgut participar en aquest dispositiu", ha assenyalat el ministre, que ha estat acompanyat del cap de l'Estat Major de la Defensa, l'almirall general Teodoro E. López Calderón, així com de la secretària d'Estat d'Afers Exteriors, Ángeles Moreno, i del sotssecretari d'Exteriors, Luis Cuesta.

El ministre ha indicat aquest matí, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya , que al Sudan han quedat poc més d'una dotzena d'espanyols que no han volgut ser evacuats en aquest operatiu, mentre que la resta d'espanyols de què l'ambaixada tenia constància de la seva presència (hi havia uns 60) van aconseguir sortir pels seus propis mitjans.

A l'avió també ha viatjat el fins ara ambaixador a Khartum, Isidro González, ja que s'ha procedit al tancament de l'Ambaixada davant la continuació dels combats que van esclatar el 15 d'abril passat entre l'Exèrcit sudanès i les paramilitars Forces de Suport Ràpid (RSF).

Albares ha ressaltat "l'excel·lent paper que ha desenvolupat l'Ambaixada d'Espanya a Khartum, el seu ambaixador i les Forces Armades espanyoles", que ha precisat que el Rei Felip VI ha pogut felicitar personalment per telèfon González pel dispositiu.

Pel que fa als ciutadans d'altres països, Albares ha indicat que són majoritàriament europeus i llatinoamericans i ha precisat que hi ha funcionaris d'algunes ambaixades al Sudan, com les de Mèxic, Veneçuela, Colòmbia o Portugal.