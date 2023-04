Pyrus calleryana - Arxiu - Wikipedia

Una espècie invasora vegetal “pestosa” s'està expandint per Espanya gràcies a la col·laboració dels Ajuntaments. Es tracta del Pyrus calleryana 'Chanticleer' , conegut comunament com a perera de flor, un arbre que per la seva desagradable olor s'ha guanyat el sobrenom de 'lefarbol'. "Fa olor un munt a semen pel carrer", explica un veí de Madrid a El Confidencial . Aquest arbre també ha arribat a Barcelona. L'any 2017, Ada Colau va impulsar el Pla Director de l'Arbrat (2017-2037), substituint diverses espècies d'arbres de la capital catalana per altres com l'espècie que protagonitza aquest article. També es pot trobar a altres capitals catalanes, com Girona o Lleida.

L'olor que desprèn aquest arbre és conegut pels veïns que han de compartir espai amb aquesta espècie vegetal. "Fa 10 anys em vaig mudar a Madrid, a un col·legi major de Ciutat Universitària, i al mateix recinte teníem un arbre que feia olor de semen… Moltíssim", assegura un veí de Madrid. "Hi havia força conya amb l'assumpte", afegeix, arribant al punt d'anomenar-lo 'lefarbre'.

Aquesta espècie d'arbre s'ha fet habitual a les ciutats de molts països, especialment als Estats Units, malgrat els advertiments dels científics, que suggereixen que té un gran potencial com a espècie invasora al camp.

La perera de flor té un aspecte cridaner i els consistoris hi recorren per la seva resistència i la gran ombra que ofereix. Tot i això, allibera compostos químics amb una fragància molt desagradable, que pot recordar el peix podrit i, com asseguren alguns testimonis, el semen.