Gent passejant per la rambla de Catalunya de Barcelona. Foto: Ai. de Barcelona

Catalunya continua sent un lloc atractiu per a persones natives d'altres llocs, tant d'Espanya com de la resta del món. I és que, segons les dades de l'estudi Migració a Espanya, elaborat per TBS-Education, és la comunitat autònoma que més migrants, tant espanyols com d'altres països, ha rebut en els darrers anys.

Les altres 4 comunitats que es perfilen com a destinacions preferents per viure per part d'aquestes persones que decideixen canviar de lloc de residència (sigui per motius laborals, personals o qualsevol altra motivació) són la Comunitat de Madrid, Andalusia, la Comunitat Valenciana i les Illes Canàries.

Les dades compartides a l'estudi, extretes de l' Institut Nacional d'Estadística (INE) apunten que a Catalunya hi havia prop d'1,7 milions de migrants estrangers el 2019 (les dades havien anat augmentant de manera progressiva els anys anteriors), fins que a 2020 hi va haver una enorme baixada, a causa de la crisi pandèmica. Aquest fet també es replica a la resta de punts del territori espanyol, que després d'haver experimentat oscil·lacions al número, van veure com aquest descendia el 2020.

ESPANYA, SEGON PAÍS EUROPEU QUE REP MÉS MIGRANTS

L'estudi també observa el comportament migratori del conjunt de l'estat i situa Espanya com el segon país de la Unió Europea que rep més migrants anualment . Únicament Alemanya presenta unes xifres superiors.

Segons les dades que conté el document, entre els anys 2017 i 2020, al país van arribar una mitjana de més de 400.000 migrants de països de tot el món, arribant al pic el 2019, quan la xifra va superar els 666.000. Igual que a l'estadística vista anteriorment, l'impacte del coronavirus va condicionar la mobilitat, de manera que les xifres van baixar sensiblement.

Un altre dels aspectes que destaca Migració a Espanya és que la diferència entre els països que reben més i menys migrants s'està reduint cada vegada més. El 2017, hi va haver una diferència aproximada de 1.380.000 migrants entre Alemanya i Eslovàquia, països amb més i menys nombre de migrants estrangers respectivament, aquesta diferència decreix a través dels anys.

JOVES I IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES

Pel que fa a la migració per gènere i edat, els joves adults estrangers d'entre 15 a 29 anys, tant homes com dones, són el grup que més va migrar a Espanya. En el cas dels homes, aquest nombre va baixar un 3% entre el 2017 i el 2021 mentre que, per a les dones, va augmentar un 19%. D'altra banda, en aquests anys es pot veure un fort decreixement del 22% en el nombre d'adults més grans que migren de l'estranger.

Tot i ser els migrants estrangers d'entre 15 i 29 anys el grup més gran de migrants a Espanya, són el grup que més va decréixer en la diferència percentual entre el 2017 i el 2021, amb una caiguda del 7%. A la Comunitat de Madrid, per exemple, entre aquests mateixos anys, el nombre de migrants estrangers que es van mudar a l'autonomia va decréixer un 14% i, a Catalunya, va decréixer un 15%.

Tot i això, observem que el que causa aquests percentatges negatius és la reducció gairebé a la meitat en els números de migrants joves adults estrangers entre el 2019 i el 2020, l'any de la pandèmia i any on hi va haver força restriccions als moviments. Tot i així, entre el 2020 i el 2021, podem veure que aquests números comencen a augmentar de nou.

Una altra dada rellevant de la investigació és que, abans del 2019, van migrar a Espanya més homes estrangers. Tot i això, a partir d'aquell any, van començar a migrar més dones internacionals: el 2021, van entrar gairebé 15.000 dones estrangeres més que homes.

LA MIGRACIÓ ÉS "MULTIFACTORIAL"

Un dels responsables de l?estudi, el neurocientífic Edgar Sánchez, apunta que l?impacte dels fluxos migratoris és multifactorial. "A nivell econòmic pot representar més treballadors, pobresa i demanda de productes i serveis. A nivell social, significa més diversitat cultural als nivells ètnic, lingüístic i religiós. A nivell polític, per exemple, fomenta el desenvolupament i auge d'ideologies en contra de la migració. I finalment, en política internacional, pot influir en les relacions bilaterals entre nacions", ha assegurat.