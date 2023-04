Mascaretes / @EP

Fa tres anys que el Covid-19 va passar a ser un element constant a totes les converses, a tots els telenotícies i, en general, al dia a dia. Actualment, a finals d'abril, la pandèmia del coronavirus ja sembla una cosa molt llunyana, feta reforçada pel poc espai que ocupa als mitjans de comunicació, la poca transmissió que hi ha del virus a dia d'avui i les pràcticament inexistents mesures de seguretat d'observem al nostre entorn.

Un dels elements residuals que encara ens feien recordar la pandèmia són les màscares. A Catalunya, continuen sent obligatòries a hospitals, residències de gent gran i farmàcies. Tot i això, TV3 ha informat que la Generalitat ha requerit de forma oficial al Ministeri de Sanitat la fi de l'obligatorietat de les màscares.

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha explicat al medi català que la màscara s'hauria d'utilitzar “ quan sigui necessari ”. És a dir, si alguna persona té símptomes de malalties respiratòries i pot ser més vulnerables al Covid, si tenen algun símptoma d'estar malalt o bé els treballadors sanitaris de les unitats de malalties respiratòries.

Tot i això, El Periódico informa que aquest requeriment s'ha sol·licitat sense parlar prèviament amb el comitè científic assessor del Covid-19 a Catalunya. Tot i que tenen un paper residual avui dia, alguns membres del comitè consideren que és un error retirar les màscares en aquests centres.

El que és clar és que, per procedir en aquesta direcció, cal l'aprovació prèvia de l'Estat. Des del 8 de febrer ja no són obligatòries en el transport públic, però Fernando Simón, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri, ja ha avisat que creu que les màscares deixaran de ser obligatòries a hospitals i farmàcies. aviat".

Segons TV3, el correu electrònic amb la sol·licitud es va enviar fa tres setmanes, i fa deu dies que s'ha engegat un grup de treball per analitzar la petició, on també hi participa la Generalitat.

FERRAN SIMÓ, A favor D'ELIMINAR L'OBLIGATORIETAT



Fernando Simón ha assenyalat, sobre l'ús obligatori de les màscares a les farmàcies, que s'eliminarà "aviat", mentre que en centres sanitaris considera que "tampoc estaria de més mantenir-ho" un temps.

Simón ha precisat que es tracta d'una protecció "no contra el coronavirus sinó per protegir la població de malalties respiratòries". "Utilitzar una màscara quan tens infecció respiratòria és mecanisme de demostrar que et preocupes per la gent que hi ha al teu voltant i jo crec que ho hauríem d'incorporar a la nostra cultura, ho han fet altres països", ha defensat.

Així, ha assenyalat que l'ús de màscares quan una persona està sana en altres ambients "s'acabarà molt ràpid", com es va eliminar en el transport, i "aviat" podria fer-ho a les farmàcies, si bé a les mateixes accedeix gent malalta, "però no crec que sigui un problema important".

Pel que fa als centres sanitaris, on la màscara és obligatòria per a treballadors i visites en espais comuns, segons la seva opinió "tampoc estaria de més mantenir-lo un temps" encara que no creu que "durarà massa" sempre que aquests entenguin que "tenen" que garantir que no infectaran altres i això s'aconsegueix amb la màscara".

"Si aconseguim mantenir aquesta cultura de protegir els altres, l'obligatorietat de la màscara s'eliminarà aviat", ha assegurat preguntes de la premsa abans de participar a Santander en una jornada homenatge organitzada per UGT als delegats de prevenció.