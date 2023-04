Manifestació del Dia Internacional dels Treballadors el 2022 / ep

Els secretaris generals de Comissions Obreres, Unai Sordo , i d'UGT, Pepe Álvarez , han advertit aquest cap de setmana la patronal que hi ha d'haver un acord per a un repartiment de la riquesa a Espanya ja que, altrament, "hi haurà conflicte" i han recordat que el conflicte "no té límits".

"Ells sabran, els conflictes sabem com comencen i no sabem mai com acaben, ni tan sols els que els convoquem" , ha aclarit el líder nacional d'UGT que ha cridat a omplir els carrers d'Espanya l'1 de maig perquè la patronal vegi "el alè de la majoria" en aquesta necessitat que es reparteixi la "molta riquesa" que s'està creant a Espanya.

En aquest sentit, ha insistit en la necessitat d'aconseguir tancar una negociació col·lectiva que permeti continuar durant els propers anys "amb una situació de pau social i de desenvolupament harmònic" a tot el país.

En el mateix sentit s'ha pronunciat Unai Sordo en una "última crida" a les organitzacions empresarials a les quals ha demanat que Espanya ha de millorar els salaris aquest any per advertir a continuació que si no hi ha acord els sindicats promouran " una mobilització sense caserna a la segona part d'aquest any”.

"L'escenari de conflictivitat laboral que hi hauria en cas que no hi hagi un acord de salaris no és l'escenari desitjable per implementar aquests fons europeus, aquest desenvolupament tecnològic, aquest desenvolupament a les noves formes de produir energia", ha conclòs.

Álvarez i Sordo han realitzat aquestes declaracions a la campa de Villalar dels Comuners a què han acudit per reivindicar la festa de Castella i Lleó, des del convenciment que "dóna sentit de pertinença i sentit de Comunitat a Castella ia Lleó" i perquè va suposar una fita a la història d'Espanya en què per primera vegada es va produir una "moderna revolució" en la lluita per democratitzar les comunitats.

ATAQUEN A L'EXTREMA DRETA

Els secretaris generals dels dos sindicats s'han mostrat convençuts que l'extrema dreta "gestiona pèssimament" les seves competències amb l'únic objectiu que "res funcioni bé" i per afavorir els interessos privats.

"No és que es gestioni malament, és que es gestiona voluntàriament malament perquè res funcioni" , ha asseverat en concret Sordo mentre que Álvarez ha considerat que l'extrema dreta és "una amenaça" per a les llibertats i per a les conquestes dels ciutadans.

"Per desgràcia, Castella i Lleó, avui a Espanya, és aquest exemple que nosaltres combatrem", ha lamentat Álvarez que ha demanat que Castella i Lleó no es quedi al marge del nou paper que els sindicats volen per a Espanya i per a Europa des de el punt de vista del desenvolupament de les polítiques mediambientals, d'una indústria d'acord amb el segle XXI i "de més i millors drets" per als ciutadans que ara veu "en joc" després de l'"absolutament nefasta" experiència de govern de PP i Vox a Castella i Lleó.

Álvarez ha retret a l''extrema dreta' que hagi decidit "carregar" contra els sindicats, als quals ha situat com "la pedra més important que --Vox-- té pel camí" . "Que sàpiga que exercirem de pedra, que ho farem per terra, mar i aire", ha assegurat el sindicalista que s'ha compromès a treballar amb els ciutadans "perquè vegin fins a quin punt aquesta opció política --Vox- - és un desastre".

"Ens treu drets, ens treu llibertats, ens treu serveis públics, ens treu, fins i tot, la possibilitat de defensar el medi ambient", ha relatat Pepe Álvarez per a qui la "política negacionista, masclista i homòfoga de l'extrema dreta" és "tot el contrari del que necessiten les llibertats" a Espanya.

Unai Sordo compartit per part seva que els sindicats estan "totalment en contra" de la visió dels postulats de Vox, ha defensat el paper del diàleg social, dels serveis públics i de la democràcia.