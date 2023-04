El Vaticà / @EP

La Comissió Pontifícia per a la Protecció dels Menors i el Dicasteri per a l'Evangelització del Vaticà han signat un acord per mitjà del qual recolzaran les esglésies locals en la prevenció dels abusos i promouran la formació dels bisbes recentment nomenats durant els propers tres anys .

Els encarregats de signar el document, divendres passat, van ser el responsable del dicasteri de l'evangelització, el cardenal Luis Antonio Tagle, i el president de la Comissió de Protecció a la Infància, el cardenal Seán Patrick O'Malley.

La col·laboració consistirà que els dos òrgans de la Cúria romana "intercanviaran informació, recursos i formació encaminats a la pastoral de les víctimes, de les esglésies locals i en última instància dels bisbes", tal com han informat.

En concret, compartiran informació sobre les últimes pràctiques de protecció, facilitaran trobades de les conferències episcopals amb la Comissió durant les visites ad limina, i treballaran "en la formació dels bisbes recentment nomenats" i amb l'Obra Pontifícia de la Infància Missionera . L?acord té una vigència de tres anys.

Preguntat per les crítiques que s'han abocat recentment contra el treball de la Comissió per a la Protecció de Menors, el responsable, el cardenal O'Malley, ha assenyalat que estan "acostumats a les crítiques" i ha lamentat la renúncia de l'expert en la lluita contra els abusos Hans Zollner.

"El pare Zollner, que és molt popular entre els membres de la comissió, no s'ha involucrat gaire a la vida de la comissió durant l'últim any, per la qual cosa no sabíem de les seves preocupacions. Lamento que no hagi optat per assistir a la nostra propera sessió plenària per fer-nos saber a totes les seves preocupacions, en lloc de renunciar i convocar una conferència de premsa, cosa que realment no crec que hagi estat una cosa bona", ha assenyalat O'Malley, en una entrevista amb el portal oficial del Vaticà ' Vatican News'.